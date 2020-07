Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van juni 2020.

Beste iOS-games juni 2020

1. iPhoned game van de maand: Trivia Royale

De mobiele gameshow HQ bestaat niet meer, maar nu is er een bijzonder leuke nieuwe quizgame beschikbaar in de App Store. In Trivia Royale neem je het op tegen duizend andere spelers. Elke ronde worden er twee spelers gekoppeld en de winnaar gaat door. Tot er één speler overblijft.

De meerkeuzevragen gaan over van alles. Van populaire cultuur tot geografie. Van bekende merken tot mode. Snel lezen en antwoorden is belangrijk. Niet alleen het juiste antwoord, maar ook de tijd telt mee. Elke ronde bestaat uit vijf vragen. Heb je beide evenveel vragen goed, dan wint de speler die sneller was.

Categorieën

Naast de grote Trivia Royale-potjes kun je ook kleinere spelletjes spelen. Deze zijn onderverdeeld in specifieke categorieën, zoals tech, tv of het dierenrijk. Je speelt dan één ronde van vijf vragen tegen een andere speler. Na afloop kun je een rematch doen of een nieuwe tegenstander zoeken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door te spelen en te winnen verdien je punten, die je kunt uitgeven om je avatar te customizen. De game biedt daar een hele hoop opties voor. Win je Trivia Royale? Dan mag je een kroon dragen. Win meerdere keren voor een nog mooiere kroon.

Leuk is dat je de camera in je telefoon kunt gebruiken om je avatar te laten bewegen. De digitale representatie van jezelf beweegt dan mee met jouw hoofd, ogen en mond.

Trivia Royale™ Teatime Games, Inc. 9,4 (48 reviews) Gratis via App Store

2. Golf on Mars

Ken je Desert Golfing nog? Deze extreem simpele, maar ook onwijs goede smartphonegame liet je eindeloos van hole naar hole slaan. Nu is er een vervolg verkrijgbaar. Nogmaals met een eindeloze hoeveelheid holes, maar deze keer op Mars.

Het doel is om zo ver mogelijk te komen met zo weinig mogelijk slagen. Elke keer hoop je het balletje in één keer in de hole te slaan, maar de kans is groot dat je iets te hard of te zacht slaat, waardoor de bal compleet de verkeerde kant op rolt en je nog verder van huis bent. Toch blijft de game leuk.

Golf On Mars Captain Games Inc. 10 (2 reviews) € 3,49 via App Store

3. Little Orpheus (Apple Arcade)

De Soviet Unie wil weten of de aarde hol is en er mogelijk ruimte is voor colonisatie. Daarom wordt Ivan Ivanovich in een raket (Little Orpheus) geplaatst om een kijkje te nemen. Ze dachten dat hij dood was, maar drie jaar later duikt hij plots weer op met een bijzonder verhaal.

In de game volg je dat verhaal over een prehistorische wereld vol gevaren waar je doorheen springt en klautert. Een mooie avonturengame die je zeker moet proberen als je Apple Arcade hebt.

Little Orpheus Sumo Digital Ltd 9,6 (8 reviews) Gratis via App Store

4. Pokémon Café Mix

Krijg je maar geen genoeg van die leuke Pokémon? Dan moet je Pokémon Café Mix spelen. De beestjes zijn hier schattiger dan ooit. In deze game moet je koffie, thee en gebakjes serveren voor Pokémon. Dat doe je via een match three mechaniek, waarbij je de koppies van bekende Pokémon aan elkaar rijgt om het juiste recept te maken. Doe je dat goed, dan bouw je vriendschappen op met je bezoekers.

Pokémon Café Mix The Pokemon Company 6,6 (227 reviews) Gratis via App Store

5. Slay the Spire

Slay the Spire combineert kaartspellen en roguelikes voor een heerlijk resultaat. Je verzamelt kaarten en bouwt een deck. Door die kaarten te spelen, vecht je met vijanden. Natuurlijk ga je vaak dood, want Slay the Spire is en blijft een roguelike. Maar elke keer leer je meer en word je sterker. Zo leer je onder anderen kaarten juist te combineren en kom je achter de zwaktes van elke vijand.

Slay the Spire Humble Bundle 8,8 (19 reviews) € 10,99 via App Store

Meer games

Is dit nog niet genoeg? We duiken elke maand in de App Store om weer vijf nieuwe games uit te zoeken. Check ook onze lijst met de beste iOS-games van mei en 15 beste Apple Arcade-games. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief om volgende maand vijf nieuwe games in je mailbox te ontvangen. Of download de iPhoned-app via de knop hieronder.

IP BigSpark B.V. 9,2 (7324 reviews) Gratis via App Store