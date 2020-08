Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van juli 2020.

Beste iOS-games juli 2020

1. iPhoned game van de maand: Creaks (Apple Arcade)

Zodra gamemaker Amanita Design een nieuwe game uitbrengt, is onze interesse direct gewekt. Deze studio zit namelijk achter titels zoals Machinarium, Samorost, Botanicula en Chuchel.

De games van Amanita Design schitteren op verschillende manieren. Allereerst weet de gamemaker elke keer een leuke wereld te creëren waarvan we staan te popelen om die te ontdekken. Het aandacht dat naar de kleinste details gaat met een fijne tekenstijl, maakt deze werelden van begin tot het eind leuk om doorheen te lopen. De personages, geluiden en waanzinnige soundtracks maken het af.

Nu heeft Amanita Design een nieuwe game op Apple Arcade. Eigenlijk is Creaks de tweede game van de gamemaker voor de abonnementsdienst. Eerder was Pilgrims al te spelen, maar dat was meer een uitstapje voor de studio. Creaks past veel beter bij de beschrijving hierboven en daar worden we heel blij van.

Dwalen en puzzelen

In de game neem je de controle over een man die zijn best doet om zich te concentreren in zijn kamer. Dan knippert er plots een lamp. Na het aandraaien van het lampje, knippert de lamp weer en begint het behang te scheuren. Als er achter het behang een geheime deur verschijnt met een enorme trap er onder, start een avontuur.

Steeds verder daal je af in een bijzondere wereld, vol puzzels en gevaren. Je moet slim nadenken over hoe je die gevaren ontwijkt, want je hebt niets bij je. Je hebt enkel een zaklamp meegenomen en zelfs die verlies je razendsnel. Dan heb je enkel nog je slimheid over en de wil om steeds dieper te gaan en meer te ontdekken.

Dat is de moeite meer dan waard, want net als eerdere games is Creaks een heerlijk avonturenspel dat je constant prikkelt om te ontdekken en verder te gaan. Dit is het Amanita Design waar we zo van houden. Zet wel een koptelefoon op om van de volledige game te genieten.

Creaks Amanita Design s.r.o. 7,8 (9 reviews) Gratis via App Store

2. Crying Suns

Crying Suns is een heerlijk uitgebreide, tactische rogue-lite. De game doet wat denken aan het populaire FTL, waarin je zolang mogelijk moet zien te overleven in je ruimteschip, terwijl elke speelsessie helemaal anders is. In Crying Suns moet je niet één schip maar een hele ruimtevloot leiden.

Ga op ontdekking en overleef spannende, tactische ruimtegevechten. Crying Suns is zo uitgebreid dat je elke speelsessie weer verrast wordt. De game is wel wat prijzig, maar is dat prijskaartje meer dan waard.

Crying Suns Humble Bundle 10 (8 reviews) € 9,99 via App Store

3. Arrog

Arrog is een fijn, klein puzzelspelletje dat zich afspeelt in een bizarre wereld met heel weinig kleur. De met de hand getekende game vertelt over een man die zijn dood moet accepteren. Arrog is mooi, maar kort. Je bent er waarschijnlijk niet veel langer dan twintig minuten mee bezig, maar in die tijd krijg je wel een prachtige ervaring mee.

Arrog Playdigious 8,6 (3 reviews) € 2,29 via App Store

4. Lullaby of Life (Apple Arcade)

Ooit gestart als een Global Game Jam-game (waarin games in enkele dagen uit de grond worden gestampt) is een uitgebreide versie van Lullaby of Life nu te spelen via Apple Arcade. In de game dwaal je rond in een microscopisch universum, waarin je alleen verder kunt komen als je de juiste muziek gebruikt. Daarvoor moet je wel vriendjes verzamelen die andere tonen kunnen zingen. Het resultaat is een fijn en rustig spelletje, dat ook voor jongere gamers is geschikt.

The Lullaby of Life 1 Simple Game Gratis via App Store

5. 1sland

Er is een eiland te vinden in de zee en de eerste speler die er bij komt, mag het claimen. In deze race tegen de klok heb je verschillende middelen. Zoals een boei, die laat weten waar je vandaan komt en een flare gun om te weten hoe ver je nog moet. Win je? Dan mag je het eiland aanpassen naar jouw wensen.

1sland nada studio, sl 7,6 (28 reviews) Gratis via App Store

Meer games

