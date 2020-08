Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van augustus 2020.

Beste iOS-games augustus 2020

1. iPhoned game van de maand: Good Sudoku

Hoe maak je Sudoku’s sexy? Laat dat maar aan Zach Gage over. Deze gamemaker pakt bekende spellen en geeft ze een interessante twist, zodat ze goed werken op een smartphonescherm. Eerder maakte Gage bijvoorbeeld Spelltower, Flipflop Solitaire, Really Bad Chess en Rocket-Run Pool. Nu heeft hij Sudoku aangepakt.

Sudoku’s werden in 2005 in Nederland geïntroduceerd. In deze puzzels moet je een grid van negen bij negen vakjes invullen met cijfers. Dat doe je totdat de cijfers 1 tot en met 9 in elke horizontale en verticale lijn staan, net als in de blokken van drie bij drie vakjes. Veel kranten plaatsten dagelijks een Sudoku, waardoor de puzzeltjes enorm populair zijn geworden. Toch kunnen ze ook best ontoegankelijk zijn. Helemaal in de hogere moeilijksheidsgraden.

Gage besloot daar wat aan te doen, en heeft direct de meest prettige Sudoku-interface voor een smartphone ooit gemaakt met Good Sudoku. De puzzel neemt het grootste gedeelte van het scherm in beslag, met onderin de cijfers die je kunt invullen en een notitiesysteem. Tik op een vakje in de puzzel en de game laat direct zien welke cijfers daar geplaatst kunnen worden. Eén tik is dan genoeg om een cijfer te plaatsen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Notities maken

In de interface is het tevens makkelijk om notities te maken. Met de grijze notitie-tool geef je aan welke cijfers er in een specifiek vakje kunnen staan. Deze optie kun je ook automatisch inschakelen.

Toch wordt het dan wel een flinke warboel. Daarom kun je cijfers een kleurtje geven. Met blauw geef je aan welke vakjes een bepaald cijfer moeten hebben, waarna je met rood aangeeft in welke vakjes dat cijfer absoluut niet kan. Kijk je daarna in focusmodus door op een cijfer te tikken, dan krijg je een heel duidelijk overzicht en kun je zo wat vakjes invullen.

Het idee hierachter is dat je leert om moeilijkere puzzels op te lossen. Ook in de krant! De game biedt tevens tips over verschillende technieken, met namen zoals ‘Naked Triple’, ‘X-Wing’ en ‘Swordfish’. Dit is Sudoku voor 2020 en de toekomst.

Good Sudoku by Zach Gage Zach Gage 8 (16 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. PUSS!

Weet jij de kat in elk level naar de uitgang te krijgen? Deze game schotelt telkens een reeks aan steeds moeilijker wordende levels voor waar jij je tanden in kunt zetten. Het idee is dat je door een doolhof moet bewegen zonder de muren te raken. Raak je de muren te lang, dan raak je een leven kwijt. Je moet het einde van de reeks levels bereiken zonder dat je levens opraken.

Puss! is een heftige game die meer dan de moeite waard is als je van een uitdaging houdt. Voornamelijk de baasgevechten zijn intens!

PUSS! Ivan Zasiadvovk 10 (1 reviews) € 3,49 via App Store via App Store

3. Stilstand

Hoewel Stilstand een Nederlandse titel lijkt, komt deze graphic novel uit Zweden. De game vertelt over een vrouw in de zomer, die last heeft van de hitte, angst en eenzaamheid. Een uitzonderlijk treffend thema in de huidige wereld. Je moet onder andere het kleur in de plaatjes wegtikken om het verhaal te vorderen. Een interessant uurtje om door te lopen, met goed schrijfwerk en een leuke tekenstijl.

!!!!APP STORE INFO TOEVOEGEN ZODRA DE GAME BESCHIKBAAR IS (op 27 augustus)!!!!

4. Game of Thrones: Tale of Crows (Apple Arcade)

In de zomermaanden kun je soms dromen van de kou. In Game of Thrones: Tale of Crows is de winter alvast gearriveerd. De game speelt zich af ver voor de avonturen in de serie en boeken en volgt de Night’s Watch die het land beschermt van vele gevaren.

De game speel je door keuzes te maken in dialogen en expedities erop uit te sturen. Deze expedities kosten tijd, maar je krijgt een notificatie als er nieuws is. Dan hebben de mannen jou weer nodig om beslissingen te maken. Een leuke manier om in deze wereld te duiken.

Game of Thrones: Tale of Crows Devolver 5,2 (5 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Brawlhalla

Vechtgame Brawlhalla van Ubisoft is nu ook op je iPhone te spelen. In de game kun je met allerlei verschillende personages op het strijdveld elkaar van het level slaan. De game heeft op iOS wat problemen met de servers en ook wordt er geklaagd dat het niet eerlijk is dat je tegenover consolespelers wordt gezet, terwijl jij met een smartphonescherm moet spelen. In ieder geval kun je de game gewoon gratis proberen en zelf een oordeel vellen.

Brawlhalla Ubisoft 8,8 (224 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer games

Is dit nog niet genoeg? We duiken elke maand in de App Store om weer vijf nieuwe games uit te zoeken. Check ook onze lijst met de beste iOS-games van juli en 15 beste Apple Arcade-games. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief om volgende maand vijf nieuwe games in je mailbox te ontvangen. Of download de iPhoned-app via de knop hieronder.