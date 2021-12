Dit zijn de 12 beste iOS-games van 2021

Van alle nieuwe games in de App Store hebben we de twaalf beste uitgekozen. Dit zijn de beste iOS-games van 2021.

Beste iOS-games 2021

Het is bijna onmogelijk om bij te houden welke games er allemaal worden toegevoegd in de App Store. Daarom doen wij dat voor jou. Dit zijn de beste iOS-games van 2021 voor je iPhone en iPad.

De beste games die je via abonnementsdienst Apple Arcade kunt spelen behandelen we in een los artikel.

1. Divinity: Original Sin 2

Belgische gamemaker Larian Studios bracht in 2017 rollenspel Divinity: Original Sin 2 uit, een game die de harten van vele gamers wist te overwinnen. Door critici werd Original Sin 2 zelfs een van de beste rollenspellen allertijden genoemd. Deze volledige game is nu speelbaar op je iPad.

Original Sin 2 geeft je ongelooflijk veel vrijheid in hoe je de wereld en haar uitdagingen benadert. Je creëert een personage, vormt een party en gaat op pad om het kwaad te stoppen. Je hoeft het origineel niet gespeeld te hebben, want het verhaal speelt zich honderden jaren na die game af.

De game bevat aanraakbesturing, maar speelt toch wel het beste met een controller. Het is zelfs mogelijk om de game op één iPad met twee spelers te spelen via splitscreen. Het beeld wordt dan automatisch opgesplitst als de personages te ver van elkaar verwijderd zijn.

Divinity - Original Sin 2 Larian Studios 9 (26 reviews) € 24,99 via App Store via App Store

2. What Remains of Edith Finch

In What Remains of Edith Finch ben je als Edith op zoek naar je familiegeschiedenis Daarvoor reis je naar een oud verlaten huis, waar je de verhalen van je familie leert en Edith er achter komt waarom ze nog de laatste levende is. Deze losse verhalen worden met waanzinnig veel creativiteit en diversiteit verteld. Deze game duurt niet super lang, maar blijft na het uitspelen nog heel lang hangen.

What Remains of Edith Finch Annapurna Interactive 5,2 (5 reviews) € 2,99 via App Store via App Store

3. Baba is You

We hebben nog nooit zo’n creatieve puzzelgame gespeeld. In deze game mag je in elk level namelijk zelf de regels aanpassen om tot een oplossing te komen. Kun je niet door een muur heen? Verander die regel dan. Kun je het doel niet bereiken? Verander het doel aan. Dit klinkt bizar, maar werkt bijzonder goed. Je hersenen worden in elk level weer flink aan het werk gezet.

Baba Is You Hempuli 10 (6 reviews) € 6,99 via App Store via App Store

4. Overboard!

Overboard! van de makers van 80 Days zet het moordmysterie op z’n kop. Je moet namelijk niet oplossen wie de moord heeft begaan, want dat weet je al: jij was het. Je doel is om in deze game er mee weg te komen.

Daarvoor moet je zorgen voor een alibi en moet je andere mensen die meereizen op het schip verdacht maken. Dat gaat niet direct goed, dus je start het verhaal telkens opnieuw met nieuwe informatie om andere keuzes te maken.

Overboard! inkle 10 (2 reviews) € 5,99 via App Store via App Store

5. SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

In deze game bestuur jij een groepje robots die de wereld redt van een groep slechteriken. Dat is niet super origineel, maar is de humor, stijl en bovenal de gameplay van gamemaker Image & Form Games dat de game van begin tot het eind interessant houdt.

Gevechten zijn turn based, wat betekent dat de goeieriken en slechteriken om de beurt hun aanvallen doen. Dat gebeurt door het kiezen van kaarten. Elk personage heeft een eigen stapel kaarten, wat voor een hoop variatie zorgt in de gevechten.

SteamWorld Quest Image & Form International AB 10 (2 reviews) € 9,99 via App Store via App Store

6. Marvel Future Revolution

Marvel-fans worden goed gevoed met films, series en games. Zeker liefhebbers van de multiverse. In deze game komen alle verschillende werelden samen, waardoor de aarde wordt gevuld met variaties aan helden en schurken. Dat is een heerlijk recept voor een game waarin je al je favoriete superhelden kunt besturen in heerlijke gevechten. Er is altijd wel iets tofs te doen of iets nieuws om te verdienen.

MARVEL Future Revolution Netmarble Corporation 9,2 (471 reviews) Gratis via App Store via App Store

7. Sixit

Ook in Sixit moet je de wereld redden, maar dan op veel kleinere schaal. Je moet een draak wekken, maar er staan obstakels in je weg. Je mag per beurt echter maar zes acties doen. Dat klinkt super beperkt, maar deze regel dwingt je om creatief na te denken. Elke beurt kom je dan weer iets verder. Voeg daar een stapel leuke personages en een vrolijke stijl aan toe, en je hebt een heerlijke puzzelgame.

Sixit John Beyea 9,2 (18 reviews) Gratis via App Store via App Store

8. Unruly Heroes

Een groepje gamemakers die bij Ubisoft aan gameseries Rayman en Assassin’s Creed heeft gewerkt, verbaast met Unruly Heroes. Een heerlijke platformactiegame gebaseerd op het Chinese verhaal Journey to the West. Je wisselt tussen vier personages die elk hun eigen krachten hebben. Met deze helden reis je door een wereld vol diverse uitdagingen en gevaarlijke vijanden. Een heerlijke game die er ook nog eens waanzinnig uit ziet.

Unruly Heroes Perfect Game Speed 2 (1 reviews) € 1,99 via App Store via App Store

9. RuneScape

Spelers van de oude MMORPG RuneScape kunnen sinds dit jaar de volledige game op hun smartphone spelen. Ze kunnen gewoon verder waar ze waren gebleven op hun pc. Alles zit erin. Alleen daarom verdient RuneScape een plekje in deze lijst.

RuneScape Jagex 8,2 (219 reviews) Gratis via App Store via App Store

10. Final Fantasy Pixel Remaster

De originele Final Fantasy-games zijn opnieuw uitgebracht voor smartphones. Dat is niet zomaar, want uitgever Square-Enix heeft ervoor gezorgd dat deze versies qua uiterlijk aanvoelen zoals de games vroeger speelden. Alleen de teksten zijn te modern, maar dat mag de pret niet drukken. Deze games zijn nog steeds waanzinnig goed.

FINAL FANTASY SQUARE ENIX 10 (1 reviews) € 11,99 via App Store via App Store

11. Behind the Frame

Alleen al door de prachtige Studio Ghibli-stijl is deze game de moeite meer dan waard. Via het maken van schilderijen vertelt Behind the frame een emotioneel verhaal over de connectie tussen een kunstenaar en haar buurman.

Behind the Frame Akupara Games 10 (1 reviews) € 4,99 via App Store via App Store

12. Townscaper

In Townscaper heb je geen doel. Dit is een zandbak waarin jij op de simpelste manier lekker steden kunt bouwen. Door gebouwen toe te voegen of te verwijderen. Er verschijnen vanzelf flats, pleintjes, parkjes en meer. Heerlijk om bij te ontspannen.

Townscaper Raw Fury 9,4 (28 reviews) € 4,99 via App Store via App Store

