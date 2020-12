Van alle nieuwe iOS-games die het afgelopen jaar zijn uitgekomen, hebben we de beste uitgekozen. Dit zijn de tien beste iOS-games van 2020.

De beste iOS-games 2020

Het afgelopen jaar was belangrijk voor iOS-gaming, want Apple introduceerde Apple Arcade. Naast dit abonnement zijn er natuurlijk nog tal andere games in de App Store uitgebracht en daar zitten een hoop goede titels tussen. Dit zijn de tien beste iOS-games van 2020 die je zonder een abonnement kunt spelen.

1. Genshin Impact

Bij het spelen van het gigantische rollenspel Genshin Impact blijft dezelfde gedachte maar opkomen: waarom is dit gratis? Natuurlijk hebben de makers via een gacha-systeem een slimme manier bedacht om spelers toch geld uit te laten geven, maar dat neemt niet weg dat er alsnog een gigantische game klaarligt waar je lang van kunt genieten zonder te betalen.

Genshin Impact is de meest indrukwekkende free-to-play-game die we ooit in de App Store hebben gedownload. De wereld is groot en barst van de content en de game is prachtig om naar te kijken. Spelers van Nintendo Switch-game The Legend of Zelda: Breath of the Wild, zullen een hoop herkennen, maar Genshin Impact doet genoeg op zijn eigen manier om niet als een kloon gemarkeerd te worden.

In de game maak je kennis met een tweeling. Jij speelt één van de twee, terwijl de ander wordt gevangen door een god. Het is aan jou om je broer of zus terug te vinden. Dat kan alleen door de onbekende wereld in te trekken en sterker te worden. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen, want je komt verschillende personages tegen die je ook mag besturen. Ze spelen allemaal net wat anders, met eigen krachten.

Genshin Impact is de beste iOS-game van het jaar, omdat het met kop en schouders boven de rest staat als het gaat om kwaliteit, content en bovenal speelplezier.

Genshin Impact miHoYo Limited 8,6 (1342 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Good Sudoku

Hoe is het toch mogelijk dat iemand Sudoku’s sexy kan maken? Laat dat maar aan gamemaker Zach Cage over. Met een strakke interface laat deze game zien hoe mooi Sudoku’s kunnen zijn. Het spel leert je hoe moeilijkere Sudoku’s in elkaar zitten en hoe jij ze kunt oplossen. Met een indrukwekkend hintsysteem en handig notitiesysteem weet Cage iedereen aan de Sudoku te krijgen.

Good Sudoku by Zach Gage Zach Gage 8,6 (31 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Wilmot’s Warehouse

Als je houdt van orde scheppen, dan moet je bij Wilmot’s Warehouse zijn. In deze game heb jij de leiding over een warenhuis. Elke beurt komen er allerlei objecten (blokjes met icoontjes) binnen, die jij een plekje moet geven in het warenhuis. Daarna zijn er mensen die spullen nodig hebben uit dat warenhuis die jij binnen de tijd moet leveren.

Naarmate je meer spullen hebt, wordt het steeds lastiger om de juiste dingen te vinden en naar de mensen te brengen, zonder dat de tijd verloopt. Daarom moet je heel geordend werken. Groepeer producten bij elkaar en zorg dat de gangen niet vol raken. Niets voelt zo fijn als wanneer alles lekker soepel gaat.

Wilmot's Warehouse Finji 10 (1 reviews) € 5,49 via App Store via App Store

4. Moonlighter

In Moonlighter moet je een winkeltje beheren waar avonturiers spulletjes kunnen kopen. Dat doe je door prijzen te verzinnen en te kijken of je klanten toehappen, maar dat is niet alles. Want om je winkel te vullen, moet je zelf gevaarlijke kerkers binnen duiken. De kerkers zijn willekeurig, maar zitten altijd vol gevaren. Kom je er weer heelhuids uit met je nieuwe aanwinsten? Moonlighter is een heerlijke game met twee totaal verschillende kanten die goed samenwerken.

Moonlighter 11 bit studios s.a. 10 (2 reviews) € 12,99 via App Store via App Store

5. If Found…

Het interactieve verhaal If Found begint wat traag, maar als je doorzet krijg je een narratief voorgeschoteld dat iedereen beleefd moet hebben. De game gaat over je ware zelf zijn, en mensen vinden die je daarbij ondersteunen. De game duurt maar een paar uur, maar weet in die tijd een indruk achter te laten die nog lang blijft hangen. If Found is een interactief boek, waarin jij een gummetje bent die het verleden uitwist om verder te komen.

If Found... Annapurna Interactive € 3,49 via App Store via App Store

6. The Unfinished Swan

In deze creatieve game werp je met verf om de wereld om je heen zichtbaar te maken. Tenminste, zo start dit creatieve verhaal. Ga verder en de game introduceert steeds meer mogelijkheden, waardoor je op nieuwe manieren met de wereld kunt spelen en het sprookjesverhaal zich vervolgt.

The Unfinished Swan Annapurna Interactive 10 (1 reviews) € 3,49 via App Store via App Store

7. Pascal’s Wager

Wat Genshin Impact doet met The Legend of Zelda: Breath of the Wild, doet Pascal’s Wager met Dark Souls. De game doet net genoeg zijn eigen ding om niet een kloon te zijn, maar liefhebbers van de Dark Souls-games voelen zich direct thuis in de duistere atmosfeer en moeilijke gevechten. Jouw doel is niet zozeer om te overleven, maar om te leren van je vele sterven. Ontdek geheimen, verschillende routes en meer in deze uitgebreide game.

Pascal's Wager Giant Network 9,2 (14 reviews) € 7,99 via App Store via App Store

8. EVE Echoes

Het is bijzonder dat de oneindig uitgebreide game EVE Echoes nu gewoon op je iPhone te spelen is. Je stapt in je eigen ruimteschip en start jouw avontuur in een enorm universum. Het kost wat tijd om precies te snappen wat je daar allemaal kunt doen en hoe alles werkt, maar zodra je het door hebt hoef je lange tijd niets anders te spelen. Start klein met opdrachtjes en verover langzaam je plek in deze wereld.

EVE Echoes NetEase Games 8,4 (70 reviews) Gratis via App Store via App Store

9. Trivia Royale

Ken je HQ Trivia nog? Met die app kon je meedoen aan een quiz en kans maken op een hele hoop geld. Dat was leuk, maar het kon maar één keer per dag. De game Trivia Royale heeft geen geld om weg te geven, maar laat je wel de hele dag door quizjes spelen tegen andere spelers. Win je? Dan kun je jouw avatar aanpassen, zodat je kunt laten zien hoe goed je bent. De app is zo leuk dat je telkens nog maar een poging doet. Wie weet win je deze keer wel!

Trivia Royale™ Teatime Games, Inc. 9,2 (342 reviews) Gratis via App Store via App Store

10. Golf on Mars

We mogen weer oneindig lang golven. Deze keer op Mars. Golf on Mars is het vervolg op Desert Golfing. Het doel is om zover mogelijk te komen met zo weinig mogelijk slagen. De holes gaan weer oneindig door, dus winnen doe je eigenlijk niet. Toch blijft het spelletje leuk, omdat elke hole weer een eigen leuke uitdaging is. Haal je deze keer een hole in one?

Golf On Mars Captain Games Inc. 7 (6 reviews) € 3,49 via App Store via App Store

Meer games

