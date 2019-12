Het afgelopen jaar hebben we een hoop games gespeeld en nu is het tijd om terug te blikken. Dit zijn volgens ons de beste iOS-games van 2019.

iPhoned kiest: beste iOS-games 2019

Elke maand plukken we vijf games uit de App Store die je tijd en geld waard zijn. Nu is het moment aangebroken om terug te blikken naar welke games nou echt het beste waren in 2019. Dat doen we met een combinatie van reguliere games en Apple Arcade-games.

15. Black Desert Mobile

Het is bijzonder hoe compleet deze MMO (massive multiplayer online game) is. Black Desert Online was al succesvol op pc, maar de game werkt ook uitstekend op je smartphone. Daarvoor krijg je als speler de keuze in hoeveel je zelf wil besturen. Je kunt namelijk best wat uit handen geven. Je personage pas je naar eigen wensen aan met een hele hoop mogelijkheden, en alles ziet er werkelijk waanzinnig uit.

Black Desert Mobile Pearl Abyss Corp. 9 (74 reviews) Gratis via App Store

14. Mario Kart Tour

Mario Kart Tour is niet de game waar fans van de Nintendo-serie op hadden gehoopt, maar als je dat loslaat is dit een verrekte leuke racegame waar constant nieuwe dingen aan worden toegevoegd. Je hoeft je niet te vervelen met al die nieuwe tracks, uitdagingen en personages om te verzamelen.

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. 9 (338 reviews) Gratis via App Store

13. KIDS

In een kwartiertje tijd levert dit kunstproject commentaar op groepsdruk, door jou als speler er middenin te zetten. Spring door het zwarte gat en ervaar het voor jezelf. KIDS is een unieke game die nog lang in je hoofd blijft ronddwalen.

KIDS⁢ Playables 7 (4 reviews) € 3,49 via App Store

12. Mini Motorways (Apple Arcade)

Mini Metro was een leuke game waarin je metrolijnen bouwt alsof het een kaart van Londen is, met stations, sporen en mensen die van A naar B moeten. De Apple Arcade-game Mini Motorways heeft een vergelijkbaar concept, maar dan met wegen en pakketjes die bezorgd moeten worden. Dat start rustgevend, maar wordt al snel lekker uitdagend.

Mini Motorways Dinosaur Polo Club 7 (8 reviews) Gratis via App Store

11. Sky: Children of the Light

De makers van Journey pakken het groots aan met Sky: Children of the Light. De game brengt je naar verschillende prachtige werelden, waar je samen met andere spelers doorheen zweeft en puzzeltjes oplost. Sky: Children of the Light is een magische game vol schoonheid, waarin het draait om ontdekking en verwondering.

Sky: Children of the Light thatgamecompany 10 (28 reviews) Gratis via App Store

10. The Gardens Between

The Gardens Between is een slimme puzzelgame. Twee personages reizen over kleine eilandjes. Dat doen ze over vaste paden, maar door onhandige obstakels kunnen ze niet verder. Als speler heb jij controle over de tijd. Door die terug en weer vooruit te draaien, en kleine aanpassingen te maken, help je het duo naar het eind van elk level. De game ziet er ook nog eens heel mooi uit.

The Gardens Between The Voxel Agents 9 (7 reviews) € 5,49 via App Store

9. Card of Darkness (Apple Arcade)

Gamemaker Zach Gage heeft met Card of Darkness zijn meest ambitieuze project tot nu toe gemaakt. Als avonturier ga je op pad in kerkers om zo ver mogelijk te komen. In deze kerkers vind je stapeltjes kaarten. Deze kaarten bestaan uit vijanden, wapens, geld, magische spreuken en levensdrankjes. Weet je de juiste te kiezen? Met een combinatie van denkwerk en geluk blijft deze game heel lang leuk.

Card of Darkness Zach Gage 8 (9 reviews) Gratis via App Store

8. Mosaic (Apple Arcade)

In Mosaic speel je een saaie man, met een saai leven. Maar plots verandert er iets, als hij na het tandenpoetsen een goudvis uitspuugt. Wat volgt is een bijzondere game die iets te zeggen heeft over verwondering vinden in het dagelijks leven.

The Mosaic Raw Fury 8 (4 reviews) Gratis via App Store

7. Telling Lies

In deze game moet jij op een unieke manier de waarheid bovenhalen. Dat doe je door videofragmenten te zoeken via zoekwoorden. Die woorden vind je door de fragmenten goed te bestuderen en aantekeningen te maken. De game valt niet alleen op door deze bijzondere manier van spelen, maar ook het acteerwerk is top.

Telling Lies Annapurna Interactive 8 (1 reviews) € 4,49 via App Store

6. Manifold Garden (Apple Arcade)

Manifold Garden gooit alle regels rond leveldesign overboord. Normaal zit je vast binnen de gemaakte grenzen, maar in Manifold Garden is elke barrière verdwenen. Val je naar beneden, dan kom je vanzelf weer uit waar je net stond. Voeg daar de mogelijkheid aan toe om de zwaartekracht om te draaien en je hebt een game zoals geen ander.

Manifold Garden William Chyr Studio 2 (1 reviews) Gratis via App Store

5. Journey

Eerder in deze lijst kwam je al Sky: Children of the Light tegen. Die game is van dezelfde makers als Journey. De overeenkomsten zijn tevens behoorlijk duidelijk. Toch staat Journey hoger in deze lijst, omdat dit een van de meest prachtige, korte speelervaringen is die bestaat. Geen stapels werelden en talloze andere spelers, maar alleen jouw reis naar de berg met mogelijk één ander persoon. Een reis om nooit te vergeten.

Journey Annapurna Interactive € 3,49 via App Store

4. Minit

Wat kun je in zestig seconden bereiken? Een hele hoop! In de game Minit ga je na elke minuut dood, maar binnen die tijd kun je toch elke keer nieuwe dingen leren of iets permanents gedaan krijgen. Dit concept is zo leuk uitgewerkt, dat het een terechte hoge plek heeft in onze lijst.

Minit Devolver 10 (4 reviews) € 2,29 via App Store

3. GRIS

Elke keer als we de naam GRIS horen, denken we terug aan de prachtige, schilderachtige beelden in deze game. Als een vrouw met een onbekend trauma ga je op pad in een wonderlijke wereld. Door je jurk in verschillende vormen te veranderen kom je steeds verder. De game is niet moeilijk, maar dat is het punt ook niet. Beleef deze wonderschone game en je vergeet deze ervaring niet snel weer.

GRIS Devolver € 2,29 via App Store

2. Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile is de beste shooter ooit gemaakt voor smartphones. Met een uitstekende deathmatch modus voor korte potjes knalplezier, maar ook een uitgebreide battle royale modus voor het langere werk. Call of Duty Mobile valt vooral op door de heerlijke besturing, maar ook de rest van de game klopt gewoon. Onze verwachtingen lagen na de aankondiging laag, maar Activision heeft ons niets minder dan versteld doen staan.

Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. 9 (1619 reviews) Gratis via App Store

1. What the Golf? (Apple Arcade)

Call of Duty: Mobile was een leuke verrassing dit jaar, maar What the Golf? laat ons werkelijk elk level versteld staan. In deze golfgame is het uiteraard je doel om in de flinke hoeveelheid levels het balletje in de hole te slaan. Maar het balletje is niet altijd een balletje en de hole ook niet een hole. What the Golf? gooit de regels telkens overboord. Dat resulteert in de leukste game van het jaar die je met een glimlach op het gezicht van begin tot eind speelt.

WHAT THE GOLF? The Label 10 (4 reviews) Gratis via App Store

