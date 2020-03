De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 9 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. JOI: Mindful Mood Tracker

Wil je graag positiever in het leven staan? Dan gaat JOI je daarbij helpen. In de app houd je je humeur bij door op een emoji te tikken. Vervolgens kan je erbij schrijven waarom je je zo voelt. Ook spoort de app je aan om na te gaan wat er goed was aan je dag.

Op deze manier stel je je in om gedurende de dag te letten op de positieve dingen. Het is daarnaast een manier om heel snel en kort je gevoelens op te schrijven, zonder dat je daar een apart dagboek voor moet bijhouden. Je zult zien dat je na verloop van tijd een stuk positiever wordt.

JOI: Mindful Mood Tracker Bloomy Lab Gratis via App Store

2. Spotify

De iOS-app van muziekdienst Spotify is volledig vernieuwd. De app heeft een eenvoudiger design en is nu een stuk gebruiksvriendelijker. Zo is er een shuffle play-knop toegevoegd bovenaan een afspeellijst, zodat je met een simpele druk op de knop muziek afspeelt in shuffle-modus.

Daarnaast staan er nu actieknoppen bovenaan een afspeellijst. Alles wat je nodig hebt wordt in een handig rijtje gesorteerd. Hiermee kan je bijvoorbeeld snel een lijst leuk vinden of downloaden om offline-te luisteren (voor premium-gebruikers).

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd. 9 (4100 reviews) Gratis via App Store

3. Eri’s Forest

In Eri’s Forest probeer je als bosbeschermer je bos te bewaken. De wilde dieren van het bos worden gehersenspoeld en vallen jouw bomen aan. In dit sprookjesachtige spel ga je het gevecht met ze aan, maar dan wel óp de boom.

Dit betekent dat je ook de hoogte in moet en je om de boom heen verplaatst. Maar er zitten wel wat addertjes onder het gras: zo lekt de boom hars waardoor je langzamer gaat als je geraakt wordt. Je behendigheid wordt flink op de proef gesteld om het bos te redden.

Eri's Forest Studio Qinoko Gratis via App Store

4. RTRO – Camera by Moment

Met de vintage-stijl videocamera-app RTRO maak je een video van maximaal 60 seconden. Hiermee film je korte stukjes met een mooie retro-filter. Ideaal voor social media: je kunt ‘m direct vanuit de app plaatsen op Instagram of TikTok, of opslaan in je Filmrol.

Video’s monteren was nog nooit zo makkelijk: je drukt op de opnameknop, neemt iets op, en tikt op dezelfde knop om te stoppen. Vervolgens ga je naar je volgende shot en herhaal je alles weer opnieuw. De losse clips worden automatisch achter elkaar gezet. Helaas zitten de leukste features wel achter een betaalmuur.

RTRO - Camera by Moment Moment Inc. Gratis via App Store