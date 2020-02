De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 8 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Meaty

Inmiddels zijn de meeste mensen zich er wel van bewust dat het eten van vlees niet goed is voor het milieu. Maar weet je ook wat de impact op persoonlijke schaal, dus van jouw eigen vleesconsumptie, is op het klimaat? Meaty geeft je inzicht in de impact van jouw dagelijkse portie vlees op het watergebruik.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wist je bijvoorbeeld dat het eten van één biefstuk gelijkstaat aan één uur en veertien minuten douchen? Het doel van deze app is je bewust maken van je vleesconsumptie op het klimaat, waardoor je wellicht iets vaker voor een vegetarisch gerecht kiest.

Meaty Bitkickers Gratis via App Store

2. Dyme

Heb je teveel dagen van de maand over aan het einde van je bankrekening? Met Dyme hoeft dat niet meer te gebeuren. De app geeft je een duidelijk overzicht van al je vaste lasten. In tegenstelling tot veel andere uitgave-apps hoef je in Dyme niet iedere uitgave apart in te voeren. Het is namelijk mogelijk om de app te synchroniseren met de online bankieren-app van je eigen bank.

Al je vaste lasten, dus je abonnementen, lidmaatschappen, huur etcetera, worden automatisch gelabeld in de app. Zo zie je in één oogopslag wat je in de maand kwijt bent van je inkomen en hoeveel bestedingsruimte je daarnaast hebt.

Heb je ooit een abonnement afgesloten waar je vanaf wil? In Dyme zeg je deze met een paar klikken op. Op deze manier heb je meer grip op je financiën en heb je hopelijk wat meer over aan het einde van de maand.

Lees ook: Met deze 5 budget-apps houd je financieel overzicht

Dyme Huishoudboekje / Kasboek Dyme B.V. 10 (1 reviews) Gratis via App Store

3. Flitsmeister

De iOS-app van Flitsmeister heeft een grote update gekregen. Eén van de grote verbeteringen is het gebruik van slimme verkeerslichten. In Nederland zijn er steeds meer slimme verkeerslichten die informatie naar de app kunnen sturen. Hierdoor laat de app de actuele stand van het verkeerslicht zien.

Daarnaast heeft de app nu een nachtmodus voor de kaart. Ook worden nu actuele matrixborden (de lichtgevende borden die boven de snelweg hangen) weergegeven in de app. Bovendien zijn de navigatie-instructies een stuk beter leesbaar, doordat ze een zwarte achtergrond hebben.

Lees ook: Flitsmeister FAQ: 8 tips voor de populaire navigatie-app

Flitsmeister Flitsmeister B.V. 8 (6 reviews) Gratis via App Store

4. Microsoft Office

Sinds deze week is de Microsoft Office-app officieel beschikbaar. Of je nu een presentatie bekijkt in PowerPoint, een document maakt in Word of in een spreadsheet duikt met Excel: voortaan heb je enkel de Microsoft Office-app nog nodig om deze taken op je iPhone (en later de iPad) uit te voeren.

Dat Microsoft zijn Office-apps bundelt in een app wil overigens niet zeggen dat de afzonderlijke iOS-apps voor PowerPoint, Word en Excel verdwijnen. Deze blijven gewoon bestaan en hebben uitgebreidere opties dan de apps die je in deze bundel tegenkomt.

Lees ook: Nieuwe Office-app: 5 functies op een rij

Microsoft Office Microsoft Corporation Gratis via App Store

5. Incredible Mandy

Een Nintendo-game gewoon op je iPhone-scherm: het kan met Incredible Mandy. In dit avontuur ga je op ontdekkingstocht door de bijzondere herinneringen van een broer en zus. Je vecht met eindbazen en lost puzzels op in acht compleet verschillende levels.

Tijdens je reis baan je je een weg door alle obstakels. De kleurrijke wereld en anime-achtige karakters zorgen voor een fijne game-ervaring. Tussendoor krijg je ook delen van het verhaal te zien, waardoor het spel echt aanvoelt alsof je het op een gameconsole speelt.

Incredible Mandy Dotoyou Games 7 (7 reviews) € 2,99 via App Store