De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 7 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Belastingaangifte-app 2019

Binnenkort is het weer tijd voor de belastingaangifte van 2019. Ook dit jaar is er weer een officiële Belastingaangifte 2019-app uitgebracht. Je begint met een stappenplan waarbij je je DigiD-gegevens moet invoeren. Extra handig: de gegevens die al bekend zijn bij de Belastingdienst zijn al ingevuld. Je hoeft alleen maar te controleren of de gegevens kloppen.

Het is heel belangrijk dat je de ingevulde gegevens goed controleert, want het kan zijn dat er iets niet goed in het systeem van de Belastingdienst is terecht gekomen. Als er iets niet klopt, kan je het beste contact opnemen met de Belastingdienst. Het is namelijk niet mogelijk om gegevens zelf te wijzigen of aan te vullen. Als alles klopt, dien je bij de laatste stap je aangifte officieel in. De app is nu al te downloaden, maar pas vanaf 1 maart te gebruiken. Meer weten? Bekijk ons uitgebreide artikel over de Belastingaangifte-app.

Aangifte 2019 Belastingdienst 7 (6 reviews) Gratis via App Store

2. Veritas

Stel je voor, je wordt wakker in een kleine kamer, zonder enige herinnering hoe je daar bent gekomen. Het enige wat je nog weet is dat je deelnam aan een onderzoek van Veritas Industries en de vriendelijke mensen in witte jassen volgde. Je gaat zelf op onderzoek uit in het donkere, mysterieuze gebouw om erachter te komen wat er is gebeurd.

Onderweg moet je allerlei puzzels oplossen. Je maakt foto’s van aanwijzingen en schrijft hier notities op om deze later te gebruiken om puzzels op te lossen. Iedere puzzel brengt je een stukje dichterbij de waarheid. Je moet de hele faciliteit hebben doorzocht voordat je weet hoe je kan ontsnappen. Een aanrader voor echte speurneuzen.

Veritas Glitch Games € 5,49 via App Store

3. Little Misfortune

Deze prachtig geanimeerde game neemt je mee op een mooi, tikje duister avontuur. Het is een verhaal waarbij jij keuzes maakt over het verloop. Maar net zoals in het echte leven hebben je keuzes ook consequenties.

Misfortune is een 8-jarig meisje dat op zoek gaat naar het Eeuwige Geluk, als cadeau voor haar moeder. Ze wordt het bos in geleid door haar nieuwe vriend Mr. Voice, waar allerlei mysteries aan het licht komen.

Little Misfortune Killmonday Games € 7,99 via App Store

4. Company of Heroes

Al 14 jaar geleden kwam Company of Heroes uit voor iOS. Sindsdien is het bedrijf achter deze populaire strategiegame failliet gegaan, maar nu is er een remake gemaakt door Feral Interactive.

In deze spannende game speel je als de Amerikaanse geallieerden in de Tweede Wereldoorlog, beginnend bij D-day in Normandië. Alles draait om de juiste tactiek te gebruiken. Je rijdt met je soldaten in tanks en verstopt je in bunkers om aan te vallen. Het is voor nu alleen nog te spelen op de iPad, maar het is wel te verwachten dat het ook naar iPhone komt.