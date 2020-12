De beste iOS-apps in de App Store van week 52

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Viral Days

Er zijn al verschillende games die inspelen op de coronapandemie. Plague Inc.: The Cure draait bijvoorbeeld om statistieken en onderzoek doen naar een mogelijk vaccin. Viral Days is een stuk simpeler. In dit SimCity-achtige spel moet je voorkomen dat het virus zich over een fictief stadje verspreidt. Als gezonde mensen te lang in de buurt zijn van een geïnfecteerd persoon raken ze zelf ook besmet.

Het is jouw taak om dragers van het virus in quarantaine te plaatsen of naar het ziekenhuis te brengen. Ook heb je de beschikking over een mondkapjesfabriek, zodat mensen zichzelf (een beetje) kunnen beschermen. In de hogere levels heb je de mogelijkheid om een lockdown in te stellen. Dat heeft echter grote invloed op de economische welvaart van het stadje.

Viral Days Quizista GmbH & Co. Vertriebs KG Gratis

2. HomyBaky

De kerstdagen zijn achter de rug, maar de vakantie zeker nog niet. En aangezien tripjes buitenshuis momenteel wat lastig zijn, is het een goed moment om je baktalent wat verder te ontwikkelen. HomyBaky is een nieuwe recepten-app vol met heerlijke ideeën voor lekkere taarten of toetjes. Alvast voor oudjaar of zomaar tussendoor.

Wat dacht je bijvoorbeeld van een stroopwafel cheesecake? Of brownies met witte chocolade en hazelnoot? Bij ieder recept staat naast de ingrediënten en de bereidingswijze ook vermeld hoe moeilijk het is om de lekkernij te maken. Zo kun je instappen op jouw niveau en is succes gegarandeerd.

HomyBaky Remco van Dam 8,4 (5 reviews) Gratis

3. Doodle Jump 2

Doodle Jump is één van de oudste en meest populaire games die ooit voor iOS is verschenen. Het platformspel kwam uit in 2009 en werd sindsdien vaak geüpdatet. Ook brachten de makers verschillende speciale varianten op de markt. Nu is er dan eindelijk een officiële opvolger met de weinig verrassende titel Doodle Jump 2.

Aan de simpele opzet van het spel is niets veranderd. Je springt nog steeds van platform naar platform door je iPhone naar links en naar rechts te bewegen. Onderweg kom je nieuwe personages en werelden tegen. Je moet sterren verzamelen om de verschillende levels te kunnen afronden. Doodle Jump 2 is een heerlijk nostalgische game, perfect voor als je even niets te doen hebt.

Doodle Jump 2 Lima Sky 8 (3 reviews) Gratis

4. Growrilla

Hou jij alles wat je doet in je leven graag nauwgezet bij? Dan is Growrilla zeker het proberen waard. Deze app laat je categorieën creëren voor iedere activiteit die je kunt verzinnen. Vervolgens vul je in hoe vaak je ze op een dag (of per maand) doet. Daarmee krijg je inzicht in je patronen en zie je hoe interesses mogelijk verschuiven.

Het is een simpele app, maar het kan handig zijn om je gedrag in kaart te brengen en eventueel bewust veranderingen door te voeren. Met Growrilla Premium krijg je nog meer statistieken te zien en analyseer je eenvoudig alle tellingen.