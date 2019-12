De 3 beste iOS-apps in de App Store van week 52 – 2019

Voor de laatste keer dit jaar blikken we terug op het app-aanbod van de afgelopen zeven dagen. Dit zijn de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week.



De 3 beste iOS-apps van week 52 – 2019

De App Store draait iedere week overuren. Per minuut komen er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en kersverse games bij. Hier merk je echter waarschijnlijk weinig van, want de meeste apps zijn het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom voor de laatste keer dit jaar wederom het kaf van het koren. Deze iOS-apps kun je met een gerust gevoel proberen.

1. Overdrive

Overdrive is een racespel waarin het om ritme draait. Je scheurt onder het genot van een aangename soundtrack in een met neonkleuren verlichte bak door de straten van Miami. Het is belangrijk om op het juiste moment van rijbaan te verwisselen, want anders lig je in de goot.

De game probeert dus je reactievermogen te testen. Indien je precies op het goede moment van baan verwisselt kun je bonuspunten scoren. Je moet wel uitkijken voor andere weggebruikers en rondslingerend vuil, want deze snoepen brandstof af.

OverDrive - Synthwave Racer MAGIC Spell Studios Gratis via App Store

2. Seeing AI

Microsoft heeft Seeing AI uitgebreid met vijf nieuwe talen, waaronder Nederlands. De app bestat al jaren en probeert blinden en slechtzienden te helpen door objecten te herkennen en vervolgens uit te spreken wat het is. Dit gebeurt aan de hand van kunstmatige intelligentie (AI).

De app kan bijvoorbeeld bankbiljetten herkennen, producten scannen aan de hand van een streepjescode en korte teksten voorlezen. Verder kan de middels gezichtsherkenning schatten hoe oud iemand is. Seeing AI is een lopend onderzoeksproject, dus de app kan eigenaardig gedrag vertonen.

Seeing AI Microsoft Corporation Gratis via App Store

3. Tayasui Calligraphy

Altijd al met kalligrafie aan de slag gewild? Dan is deze app wellicht wat voor jou. Tayasui Calligraphy is een ideale app om op een laagdrempelige manier met kalligrafie te beginnen. Voor je het goed en wel door hebt staan de eerste creaties al op digitaal papier.

Tayasui Calligraphy is ideaal in combinatie met een Apple Pencil. Alle beschikbare borstels, pennen en gummen kun je namelijk personaliseren, waardoor je heel precieze kunstwerken kunt maken. Alhoewel de app ook beschikbaar is op iPhone, is het niet onverstandig om het grotere iPad-scherm te gebruiken.