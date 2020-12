De beste iOS-apps in de App Store van week 51

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Headland

Headland is een nieuwe premium avonturengame waarin de fantasie van Nor is verwoest. Samen met zijn robotvrienden moet Nor op zoek in zijn Headland naar de fragmenten van zijn creativiteit. Deze liggen natuurlijk verspreid over de kleurrijke wereld.

Onderweg kom je veel monsters tegen waar je het gevecht mee aan moet gaan. Gaandeweg ontgrendel je verschillende wapens die je in deze gevechten kunt gebruiken en sterk je aan door de power-ups die op je pad komen. De eerste 30 minuten zijn gratis te spelen, daarna kun je kiezen of je de app wilt kopen.

Headland Northplay Gratis via App Store via App Store

2. Marvel Realm of Champions

Marvel-fans opgelet: Marvel Realm of Champions is sinds deze week beschikbaar in de App Store. In de zogenaamde Battleworld vecht je met en tegen verschillende Marvel-karakters. Je kunt zelf je favoriete Marvel-helden met wapens en andere onderdelen van je uitrusting.

Je speelt in een gevecht met drie tegen drie. Door jouw karakters een goede uitrusting te geven bepaal je zelf je sterke kanten. Kies je eigen Black Panther, Hulk, of een andere Marvel-held en ga met jouw team de strijd aan tegen spelers van over de hele wereld.

MARVEL Realm of Champions Kabam Games, Inc. 7 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Skylanders: Ring of Heroes

De makers van Skylanders: Ring of Heroes hebben deze week de app geüpdatet met een compleet nieuwe versie. De manier van gevechten is volledig aangepast. Daarnaast krijgen de Portal Masters in de update extra vaardigheden, terwijl deze voorheen niet zo’n grote rol speelden.

Al met al zijn er dus veel meer opties om je team samen te stellen en worden ook de gevechten plezieriger en wat simpeler. Verder blijven de Skylanders-karakters natuurlijk hetzelfde en kun je dus nog steeds je eigen team van karakters samenstellen.

Skylanders™ Ring of Heroes Com2uS Corp. 9,4 (468 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Alba: A Wildlife Adventure

Heb je een abonnement op Apple Arcade? Dan kun je Alba: A Wildlife Adventure eens een kans geven. Je speelt als Alba, een klein meisje dat haar opa en oma bezoekt op een mooi, kleurrijk eiland. Maar er is ook werk aan de winkel: er is namelijk ook veel afval op het eiland en de wilde dieren moeten gered worden.

Samen met vriendin Inés richt je een organisatie op om het eiland te redden en ga je op zoek naar vrijwilligers. Het is vooral een heel ontspannen spelletje en het uitproberen waard. Terwijl je de game op een druilerige dag op de bank speelt droom je lekker weg bij het zonnige eiland.