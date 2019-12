De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 51 – 2019

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen dagen op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Nighthawk

Nighthawk is een nieuwe Twitter-app waarmee je zogeheten Smart Filters in kan schakelen. In plaats van bepaalde losse woorden te filteren, schakel je in één keer een heel onderwerp uit. De Smart Filters worden automatisch geüpdatet en kan detecteren wanneer iets over een bepaald onderwerp gaat. Handig als je spoilers wil tegenhouden!

Naast Smart Filters voor spoilers kan je met Nighthawk ook instellen dat je alleen je goede vrienden ziet op je tijdlijn. Twittergebruikers volgen vaak een paar honderd en soms wel meer dan duizend mensen. Daardoor worden de tweets van goede vrienden ondergesneeuwd door een hoop oninteressante tweets. Met Nighthawk wordt je tijdlijn ook gefilterd.

Nighthawk for Twitter Team Nighthawk € 4,49 via App Store

2. Restly

Ken je dat? Midden in de nacht ben je ineens klaarwakker. Na heel wat gedraai kijk je op de klok en ben je weer een half uur verder. Met Restly kan je binnen twee minuten weer in slaap vallen.

De app is gebaseerd op een methode die vaak door militairen en piloten wordt gebruikt. Een kalme stem of kalmerende geluiden helpen je om weer in slaap te komen. De app berekent wanneer je naar bed moet gaan en wanneer je op moet staan om iedere dag weer goed uitgerust te beginnen.

3. Mario Kart Tour

Geluk voor Gold Pass bezitters in Mario Kart Tour: zij mogen als eerste de langverwachte multiplayer-functie uitproberen die sinds deze week uit is. De game, die in september van dit jaar verscheen, was nog niet te spelen tegen vrienden.

Spelers zonder Gold Pass kunnen nog steeds alleen tegen vreemden of bots racen. Een Gold Pass voor Mario Kart Tour kost €5,49 per maand. Naast de multiplayer-functie kan je met Gold Pass ook in 200CC racen, gouden badges en Gold Gifts verdienen. Nintendo heeft wel laten weten dat de multiplayer-functie in de toekomst voor iedereen beschikbaar zal worden.

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. 9 (140 reviews) Gratis via App Store

4. Lego Builder’s Journey

Apple Arcade heeft er weer een nieuwe puzzelgame bij: Lego Builder’s Journey. Deze rustige game biedt een mooie combinatie tussen bouwen en puzzelen. Je kan helemaal losgaan met de Lego stenen en de mooiste dingen bouwen.

Ondertussen is je doel om een pad te bouwen voor je Lego-mannetje zodat hij door kan lopen. Het mannetje klimt alleen op een bepaald soort stenen, dus je continu scherp zijn. Ook zijn er natuurlijk obstakels aanwezig. Een perfecte game voor puzzelaars!



LEGO® Builder's Journey LEGO Gratis via App Store

5. Battle Prime

De intense shooter Battle Prime is nu wereldwijd beschikbaar. Voor fans van schietspellen is dit echt een aanrader. De game is ietsjes moeilijker dan Call of Duty Mobile. De controls zijn bijvoorbeeld wennen.

Je speelt in teams van zes tegen zes en neemt hierbij de rol van hoofdagent in.Het is belangrijk om al je manschappen tactisch in te zetten, want samen krijg je veel meer gedaan dan alleen.