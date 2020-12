De beste iOS-apps in de App Store van week 50

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Harvest Town

Deze retro game doet een beetje denken aan Stardew Vally. Je leeft een rustig leven op de boerderij en bent druk in de weer om alles draaiende te houden. Je fokt dieren en groeit gewassen.

Daarnaast kun je je landelijke huis inrichten en ontstaan er mooie vriendschappen tussen jou en de andere dorpbewoners. Het is ook nog mogelijk om met andere spelers online te handelen. Het spel is gratis te spelen, met in-app aankopen.

Harvest Town - Sim Farm Games GAMINPOWER CO., LIMITED Gratis via App Store via App Store

2. Rush Royale

Rush Royale is een mix tussen fantasy-, strategie- en kaartspellen. Je verdedigd een kasteel tegen de aanval van een horde monsters. Je zet verschillende helden in die je helpen in de strijd.

Gaandeweg kom je uiteraard ook verschillende eindbazen tegen. Deze hebben ieder hun eigen krachten, dus aan jou de taak om hun zwakke plek te ontdekken en toe te slaan. Je kunt alleen spelen, of online tegen andere spelers van over de hele wereld.

Rush Royale - Tower Defense TD MY COM 9,6 (20 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Battlepalooza

Echte steden vormen het decor voor deze battle royale game. De insteek is origineel: een digitale game show waarbij speles van over de hele wereld tegen elkaar strijden voor prijzen. In elke wedstrijd strijden 25 spelers tegen elkaar voor de winst.

Het is ook nog mogelijk om met één of twee anderen in een team te zitten. Door het vaker te spelen zul je merken dat je er snel beter in wordt. Strategie is alles in dit spannende spel.

Battlepalooza: Battle Royale nWay Inc. Gratis via App Store via App Store

4. Bio Inc. Redemption

Bio Inc. Redemption laat je een slechte arts zijn zonder de consequenties. En dat blijkt aantrekkelijk voor velen. Het idee is vrij eenvoudig: je kunt kiezen tussen Leven of Dood. Kies je voor Leven, dan test je je medische kennis terwijl je probeert om patiënten te redden.

Kies je voor Dood, dan gebruik je je medische kennis juist voor slechte praktijken. Er is ook een toernooi-modus, waarbij je tegen andere spelers strijdt om de titel van dokter. Een bijzonder spel is het zeker, en het uitproberen waard.