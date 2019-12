De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.



De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Barkio

Zit je hond of kat vaak alleen thuis? Voortaan hoef je je favoriete viervoeter niet meer te missen met Barkio. Met de app houd je je hond in de gaten door het gebruik van twee devices, bijvoorbeeld een iPhone of een iPad. Het linken gaat heel gemakkelijk. Je laat één device achter bij je huisdier en kijk vervolgens op je telefoon hoe het gaat.

In de app zie je live-beelden van je hond, mét geluid. Daarnaast kun je zelfs ‘videobellen’ door een video van jezelf streamen op het scherm bij je hond en iets tegen je hond zeggen. Ook handig: Barkio stuurt je meldingen over je huisdier en geeft je een overzicht van de activiteit van je viervoeter.

Barkio: Dog Monitor TappyTaps s.r.o. Gratis via App Store

2. DotPass

Ben je niet goed in het onthouden van alle verschillende wachtwoorden en pincodes? DotPass is een soort wachtwoordmanager waarmee je je wachtwoorden visueel maakt. Daardoor onthoud je ze een stuk makkelijker.

Je maakt een patroon en bedenkt er één normaal woord voor, zoals de naam van het account waar het wachtwoord voor is. DotPass maakt dan een lang, veilig wachtwoord aan. Het enige wat jij hoeft te doen is het patroon en het woord te onthouden. Die vul je in en je krijgt je veilige wachtwoord te zien die je kan kopiëren.

DotPass Passwords Lost Minds € 2,29 via App Store

3. Rima: The Story Begins

Sinds kort is de game Rima: The Story Begins ook op iOS te spelen. Het wezentje Rima gaat op avontuur samen met sidekick Huva. Ze hebben de opdracht om elementen op hun juiste plek te plaatsen.

In deze mooie game gaan de hoofdpersonen op pad door zowel de donkere sterrennacht, blauwe lichtgevende grotten als mooie oranje landschappen. Onderweg komen ze verschillende obstakels en gevaarlijke wezens tegen.

Rima: The Story Begins UP Entertainment Ltd. € 5,49 via App Store

4. Black Desert Mobile

Black Desert is een van de bekendste multiplayer-rpg’s ooit en al jaren een vaste waarde op de computer. De immense game is nu ook beschikbaar voor iPhone. De mobiele versie doet qua kwaliteit weinig onder voor de desktopversie en is dankzij de op maat gemaakte bediening bovendien prettig te besturen.

Black Desert speelt zich af in een fantasiewereld met kastelen en magische wezens. Het draait hierbij om ‘roaming’, waarbij je vrij de omgeving kan verkennen. In tegenstelling tot veel andere rpg’s speel je Black Desert niet alleen. Je komt namelijk miljoenen andere spelers tegen. Samen kun je bijvoorbeeld deelnemen aan veldslagen.

Black Desert Mobile Pearl Abyss Corp. 8 (66 reviews) Gratis via App Store

5. Hootsuite

Wil je graag meer bereik op social media, maar wil je er geen dagtaak van maken? Met Hootsuite deel je berichten op Twitter, Facebook, Instagram of LinkedIn of zet je ze in de wachtrij voor een later moment. Je zet een nieuw bericht klaar en publiceert het gelijk, of plant de post in voor een later tijdstip. Heb je een bericht al klaargezet maar wil je het nog wijzigen? Ook in de wachtrij kan je je posts nog aanpassen.

In de Publisher-lijst zet je verschillende posts voor verschillende apps klaar. Ook zie je in het tabblad ‘Streams’ of volgers je hebben genoemd op hun account. Daarnaast kun je zoeken naar wat mensen over je zeggen op social media, en ook je privéberichten beheer je in de app. Je kunt tot drie apps gratis beheren met Hootsuite.