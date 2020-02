De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 5 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.



De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. FiLMic DoubleTake

Met je selfiecamera, groothoeklens én ultra groothoeklens tegelijk filmen? Het kan de app FilMiC (Pro) Doubletake. De Pro-versie kost 16,99 euro, maar er is ook een gratis versie van deze app in de App Store verschenen. Daarmee is het mogelijk om verschillende lenzen tegelijk te gebruiken. De app is compatibel met de iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max).

Door linksonder in het scherm te tikken, kies je twee lenzen waarmee je gaat filmen. Zodra je deze hebt gekozen, bevestig je je keuze. Rechtsboven in het scherm kun je ook de weergave kiezen waarin je de video ziet: een split-screen of picture-in-picture, waarbij je één camera over het volledige scherm ziet, en één in een kleiner scherm. Het kleine scherm kun je over het grote scherm verplaatsen.

2. Scroll

Met Scroll kun je artikelen van websites zonder advertenties lezen. De app verwijdert reclames op een legale manier en kost ongeveer 4,50 euro per maand. Er doen ruim 300 websites mee, maar Nederlandse partijen ontbreken vooralsnog.

De dienst is beschikbaar voor iPhone, iPad en Mac. Nadat je de apps één keer hebt ingesteld, heb je er verder geen omkijken meer naar. Men heeft ook integraties met social media-apps als Facebook en Twitter. Wanneer je een artikel van een deelnemende website via deze apps opent, worden de advertenties achterwege gelaten. Meer weten? Lees dan ons uitgebreide artikel over Scroll.

3. DoggyDating

Er zijn een hoop apps voor hondenbezitters, maar DoggyDating doet iets bijzonders waardoor de app onmisbaar voelt.De focus van de app is zoals de naam al verklapt: het plannen van dates tussen honden. Dat gaat niet om dates zoals op Tinder, maar om speel- of wandelafspraakjes.

Je hoeft dus niet naar links of rechts te swipen op die labrador met mooie bruine ogen, maar stelt een locatie en tijd voor en kiest wie er mee mag doen. De app heeft daarom nog enkele handige secties, zoals ‘DoggyAssist’. Hierin vragen hondenbaasjes advies aan elkaar over specifieke situaties. Veel hondeneigenaren lopen tegen dezelfde situaties aan en kunnen daardoor als ervaringsdeskundigen advies geven. Wil je meer weten? Lees onze uitgebreide review over de DoggyDating-app!

4. SpellTower+

Als je van woordenspelletjes en puzzelen houdt, dan zit je bij SpellTower+ goed. Het is een variatie op de traditionele woordzoeker, maar dan zonder woordenlijst. Zelf trek je een lijn over de letters die een woord maken. Hoe langer het woord, hoe meer punten je krijgt.

Je kan ook schuin en dwars erdoorheen. Woorden moeten wel drie letters of langer zijn. Als je een blauwe letter in een woord verwerkt speel je een hele rij letters weg. Aan jou de taak om zo min mogelijk letters over te houden.



5. Dungeon Faster

De kaartgame Dungeon Faster is al langere tijd uit voor Android, maar is nu ook als iOS-app te downloaden. Iedere ronde kies je een class en je kaarten. Je gaat vervolgens een kamer in waar je allerlei bonussen kan vinden die je in de volgende rondes zullen helpen.

Ook moet je zelf de uitgang zien te vinden. In de kamer verschijnt er uiteindelijk ook een grote vijand. Met je kaarten probeer je hem te verslaan. Door verder te komen verdien je ook betere kaarten, waardoor je ook sterkere vijanden kan verslaan. Een verslavend spel voor uren plezier.