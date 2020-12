De beste iOS-apps in de App Store van week 49

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. The Complex

The Complex is geen spel, maar eigenlijk een film waarbij je zelfs keuzes kunt maken. Je wordt al vrij snel in deze interactieve thriller gezogen en komt steeds meer te weten over het sciencefiction-achtige verhaal.

Het verhaal wordt gespeeld door echte acteurs en op cruciale momenten wordt er van jou gevraagd om een keuze te maken. Jouw keuzes bepalen de rest van het verhaal. De app is aan de prijzige kant, maar daar krijg je een spannende film voor terug die je wel een paar keer opnieuw kunt ‘kijken’.

The Complex Wales Interactive Ltd. € 6,99 via App Store via App Store

2. Million Dungeon



Million Dungeon combineert een match-3 spel (zoals Candy Crush) met een RPG-game. Door drie dezelfde kleuren naast- of onder elkaar te krijgen, kun je aanvallen.

Het is een grappige combinatie tussen een vechtspel en een puzzelspel. De schattige karakters en mooi gemaakte wereld helpen natuurlijk ook mee.

妙连千军 Boke Technology Company Limited € 5,49 via App Store via App Store

3. Clusterduck

‘Vreemd’ dekt nog niet helemaal de lading bij dit spelletje. Het idee is simpel: laat zo veel mogelijk eendjes uit hun ei komen. Maar hoe meer eendjes er worden geboren, hoe vreemder ze eruit gaan zien.

Op den duur krijg je rare mutaties die steeds minder op normale eenden lijken. Aan jou de taak om alle soorten eenden en mutaties daarvan te fokken. Probeer het gewoon eens uit!

Clusterduck PikPok 10 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Donut County

Hou je van puzzelen en avontuur, dan kun je Donut County een kans geven. Je maakt gaten in de grond om daar voorwerpen doorheen te laten vallen.

Hoe verder je komt, hoe groter het gat ook wordt. Op een gegeven moment kun je zelfs hele huizen door het gat laten vallen. Het spel heeft een vrolijke, kleurrijke stijl en zorgt ervoor dat je je iPhone moeilijk kunt wegleggen.