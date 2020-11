De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 48

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Tasks

Taken-app Tasks heeft een grote update gehad. Naast het feit dat er nu een macOS-versie van de app is, heeft de iOS-versie van Tasks ook wat verbeteringen gekregen. Zo heeft het taken-overzicht een nieuw design en is het vanaf nu makkelijker om foto’s toe te voegen aan taken.

Met de update waarbij ook een macOS-versie uitkomt wordt Tasks meer een universele app die je met al je Apple-apparaten kunt synchroniseren via iCloud. De app is gratis, maar om alle functies beschikbaar te maken betaal je jaarlijks 15 euro.

Tasks: Smart Lists & Reminders Mustafa Yusuf 9 (16 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Heroes War Counterattack

Heroes War: Counterattack is een RPG-game dat zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld, dat wordt overspoeld door zombies. Door de opwarming van de aarde is er een virus vrijgekomen dat vastzat onder gletsjers. Een vaccin kwam te laat en de mensheid is gedoemd.

In het spel kun je kiezen of je je aansluit bij de Survivors Union, het groepje overlevenden, of bij de Harz Alliance: deze personen zijn wel geïnfecteerd met het zombie-virus, maar zijn nog bij bewustzijn. In de groep waarvoor je kiest kun je verschillende campagnes kiezen en vecht je tegen andere vijanden.

Heroes War: Counterattack Com2uS Corp. 10 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Destiny Child: Defense War

Destiny Child: Defense War heeft niets met Beyoncé te maken, al draait het wel om overleven. Je kiest je favoriete karakter waarmee je de strijd aan gaat met andere spelers van over de hele wereld. Hoe meer wedstrijden je wint, hoe dichter je bij de top komt in de Demon Colosseum League.

Hier kun je ook samen vechten met leden van je clan of je vrienden. Je aanvallen of verdedigingen bestaan uit een serie kaarten die je gaandeweg verzamelt. Daarmee bepaal je je eigen strategie. Hoe verder je komt, hoe beter je kaarten ook zullen worden. De game is gratis te spelen.

데스티니 차일드 : 디펜스 워 THUMBAGE Gratis via App Store via App Store

4. The Tree

Dit sprookjesachtige spel draait om strategie. Het doel is om je eigen boom te laten groeien, en tegelijkertijd de groei van die van andere spelers te dwarsbomen. Wanneer je welke kaart speelt heeft dan ook effect voor je boom.

De eerste die de boom volledig laat groeien heeft gewonnen. Het spel is alleen te spelen, of tegen maximaal drie andere spelers. Je kunt kiezen uit vier verschillende werelden die zijn geïnspireerd op populaire folklore. De app is voor 5,49 euro te downloaden, maar daar krijg je een leuk en verslavend spel voor de hele familie voor terug.

De boom Plug In Digital € 5,49 via App Store via App Store

5. What the Golf?

De populaire Apple Arcade-game What the Golf heeft een update gehad. Daarmee is de app helemaal klaar voor de winter, want je kunt nu minigolfen in prachtige winterlandschappen. Bovendien introduceert de game nog eens dertig nieuwe levels.

Denk bijvoorbeeld aan golfen met een sneeuwpop, een wortel of een slee. Als je een abonnement hebt op Apple Arcade, is deze Award-winnende game zeker het uitproberen waard.