De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 47

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. The First Tree

The First Tree maakt de overstap van de gameconsole naar iOS. In deze mooi vormgegeven game speel je als een vosje in het bos. Je volgt twee verhalen: in de eerste is een vos op zoek naar haar verloren familie. In het tweede verhaal is een vossenzoon op zoek naar zijn vader in Alaska.

Je kunt vrij rondlopen door het mooie landschap. De game is een mooie combinatie van een emotioneel verhaal en een prachtige omgeving. Deze premium game zorgt ongetwijfeld voor veel ontspanning.

The First Tree™ David Wehle € 5,49 via App Store via App Store

2. DeLight: The Journey Home

We blijven even in het viervoeter thema. DeLight: The Journey Home vertelt een emotioneel verhaal over een blind meisje dat een vriendschap sluit met een zwerfhond. Samen gaan ze op pad, op zoek naar de ouders van het meisje.

De stad is echter helemaal verwoest door de oorlog die gaande is. Onderweg kom je allerlei karakters tegen, sommigen hebben je hulp nodig, en anderen proberen je gevangen te nemen. Het avontuur is prachtig vormgegeven en blijft je boeien tot het einde.

DeLight: The Journey Home Wexplore Games co.,Ltd Gratis via App Store via App Store

3. Twitter

Net als Instagram en Facebook komt Twitter met een Story-achtige functie. Twitter kwam deze week namelijk met de functie Fleets. Normaal gesproken blijven Tweets die je plaatst voor eeuwig staan, maar Fleets verdwijnen na 24 uur.

Twitter wil hiermee bereiken dat gebruikers meepraten over wat er gaande is in de wereld, zonder dat ze nerveus zijn over het plaatsen van openbare of permanente tweets. De tijdelijke posts verschijnen bovenaan de Twitter-tijdlijn. Blijf wel opletten wat je plaatst, want het is voor je volgers wel mogelijk om een schermafbeelding van je Fleets te maken.

Twitter Twitter, Inc. 9 (58796 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Moonlighter

Net als The First Tree komt ook Moonlighter vanaf gameconsoles naar iPhone. In deze actiegame gebruik je het daglicht om je buit te verkopen, en de nacht om je vijanden te verslaan. Je speelt als de avontuurlijke winkeleigenaar Will, die niets liever wil dan een held worden.

In het maanlicht ga je de strijd aan met allerlei soorten monsters. Tactiek en behendigheid staan hierbij centraal. De app is redelijk aan de prijs, maar daar krijg je een hele grote en spannende game voor terug.