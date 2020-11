Aan nieuwe iPhone-apps geen gebrek, maar de meesten zijn het downloaden niet waard. De redactie van iPhoned staat daarom iedere zondag stil bij de beste iOS-apps van afgelopen week. Deze apps, games en updates zijn wat ons betreft wél het downloaden waard.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. NS

Sinds deze week kun je je treinreis aanmelden om de NS zo te helpen de drukte op het spoor in kaart te brengen. Dit is belangrijk in verband met de coronamaatregelen. Zodra je de rit hebt aangemeld houdt het bedrijf je bovendien op de hoogte van eventuele spoorwijzigingen of wanneer je rit plotseling uitvalt.

Om je treinreis vooraf aan te melden heb je de gratis NS-app nodig. In het Mijn reizen-tabblad vind je voortaan een nieuw knop: ‘Nieuwe treinreis aanmelden’. Van hieruit wordt je doorgestuurd naar de NS-website waar je je reis kunt aanmelden. Dit is alles is overigens vrijwillig: ook zonder registratie kun je gewoon de trein blijven nemen.

NS NS Reizigers B.V. 5,8 (1925 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Plague Inc.: The Cure

Aan het begin van de coronapandemie werd Plague Inc. – een game waarin je de wereld probeert te besmetten met, jawel, een gevaarlijk virus – ineens ontzettend populair. Afgelopen week draaide het spel echter de rollen om. In de nieuwe The Cure-uitbreiding is het namelijk niet langer de bedoeling om de wereldbevolking uit te roeien.

In plaats daarvan ga je aan de slag met een oplossing. In The Cure is het namelijk de bedoeling om verspreidende pandemie een halt toe te roepen. Dat doe je door het virus te onderzoeken, gedegen bron- en contactonderzoek uit te voeren en een vaccin te ontwikkelen.

Plague Inc. Ndemic Creations 9,4 (2541 reviews) € 0,99 via App Store via App Store

3. NOVA

Weet jij waar je geld heengaat? De nieuwe huishoudboek-app van Nationale Nederlanden probeert je hierbij te helpen. NOVA is gekoppeld aan je bankrekening en weet daardoor hoeveel er binnenkomt, waar het geld aan opgaat en hoeveel je nog kunt uitgeven tot je volgende salaris.

Op die manier probeert de gratis app van Nationale Nederlanden je meer gemoedsrust te geven. Een gezonde financiële huishouding begint immers bij overzicht. Nadat je NOVA eenmalig aan je rekening gekoppeld hebt worden de in- en uitgaande transacties automatisch ingeladen en aan de juiste categorie, zoals boodschappen of persoonlijke verzorging, gekoppeld. NOVA is beschikbaar voor iedereen met een Nederlandse betaalrekening.

NOVA van NN Nationale Nederlanden 8 (13 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Fruit Ninja 2

Fruit Ninja is terug van nooit weggeweest. In deel twee kruip je wederom in de huid van een fruitverslindende ninja die zo snel mogelijk appels, bananen, mango’s en sinaasappels doormidden moet hakken. Door bepaalde fruitsoorten met elkaar te combineren krijg je meer punten.

De eerste Fruit Ninja kwam in 2010 uit en was een van de eerste populaire iPhone-games. Deel twee borduurt grotendeels voort op het origineel, maar is gelukkig wel grafisch opgepoetst. Ook beschikt Fruit Ninja 2 bijvoorbeeld over een multiplayer-modus. Op die manier kun je het opnemen tegen andere fruitninja’s van over de hele wereld.