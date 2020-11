De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. My Memory of Us

Deze bijzondere game is al uitgebracht op de meeste gameconsoles en pc, maar maakt nu ook zijn intrede op iOS. Het spel gaat over de vriendschap tussen een jong meisje en een jongen in Warschau, vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. De twee worden van elkaar gescheiden, maar proberen toch samen te blijven in een gewelddadige wereld.

Aan jou de taak om door het verhaal heen puzzels op te lossen. Het meisje en de jongen hebben ieder ook hun eigen talenten. Het meisje kan heel hard rennen en is goed met de katapult. De jongen is juist heel behendig, en kan geruisloos door de schaduwen sluipen. De game is gemaakt in een mooie, kunstzinnige stijl, waarbij het vooral gaat om een melancholisch verhaal in een zwartwit jasje.

My Memory Of Us Virtual Programming Ltd € 5,49 via App Store via App Store

2. Shadow Fight Arena

In Shadow Fight Arena stel je een team van drie helden samen die het gevecht aangaan in Martial Arts stijl met andere spelers. De game combineert een single-player modus, die fans misschien al kennen van voorgaande Shadow Fight-spellen, met een geheel nieuw onderdeel.

Er is nu namelijk voor het eerst een Player versus Player modus, waarbij je in real-time met andere tegenstanders kunt vechten. Je hebt keuze uit 15 verschillende karakters, maar de app-ontwikkelaar heeft al aangekondigd dat er later meer worden toegevoegd.

Shadow Fight Arena Nekki Limited 10 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Iris and the Giant

Iris and the Giant is een kaartspel, maar dat dekt de lading niet helemaal. De game is namelijk ook vooral een avonturenspel. Je speelt als Iris, die haar angsten onder ogen komt in haar eigen fantasiewereld. Hoe verder je komt op je reis, hoe meer fragmenten van herinneringen je tegenkomt. Gaandeweg kom je steeds meer te weten over de reden van de reis in Iris’ eigen gedachten.

Onderweg moet je ook vechten met monsters die je tegenkomt. Hier stel je een stok kaarten voor samen, waarmee je het monster moet verslaan. Na elk gevecht kies je een nieuwe kaart om aan je verzameling toe te voegen. Door strategische keuzes te maken wordt je kaartenverzameling steeds sterker.

Iris and the Giant Plug In Digital € 6,99 via App Store via App Store

4. Birthplace

Met Birthplace speel je niet alleen een spel, maar draag je ook nog eens bij aan het verbeteren van de echte wereld. Het spel is vergelijkbaar met populaire games als Farmville en Hay Day. In plaats van het opbouwen van een boerderij heb je echter de taak gekregen om een orang-oetan en een jongen te helpen het verwoeste regenwoud te herstellen.

Je brengt dieren terug naar hun natuurlijke leefomgeving, en gaandeweg leer je ook alles over de dieren, planten en de klimaatverandering in het regenwoud. Door fruit te verzamelen kun je allerlei taken uitvoeren, van het maken van maaltijden tot het afschrikken van houthakkers. Het spel draagt ondertussen ook bij aan een goed doel: door aankopen te doen in het spel help je namelijk mee aan wereldwijde herbebossing.