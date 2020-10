De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 43

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Adobe illustrator

Adobe Illustrator maakt eindelijk zijn intrede als iOS-app. Hoewel er al apps zoals Adobe Fresco en Adobe illustrator Draw waren, kun je met Illustrator pas écht professioneel aan de slag.

Hoewel de software voor beginners soms nog wat ingewikkeld kan zijn, werkt de interface heel intuïtief. Ook kun je makkelijk je werk delen met anderen of verzenden naar je eigen apparaten. Vooral met een Apple Pencil en iPad kun je met Illustrator makkelijk uit de voeten.

Adobe Illustrator Adobe Inc. 8,4 (18 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Xbox

De officiële Xbox-app heeft een complete make-over gehad. De app kreeg van gebruikers veel kritiek omdat het traag zou werken, dus een update was welkom. De vernieuwde app was al beschikbaar voor Android, maar is nu ook in de App Store te vinden.

De Xbox-app ondersteunt ook Xbox Remote Play voor iOS. Op die manier kan je je iPhone-scherm gebruiken voor je Xbox games. Handig als je even niet op de tv kunt gamen.

Xbox Microsoft Corporation 9 (5571 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Mario Kart Tour

Vorige week stond hij ook al in ons overzicht, door de toegevoegde features, maar er gebeurt meer in Mario Kart Tour. Deze week is namelijk de Halloween Tour begonnen. Het tournooi loopt door tot vier november. Zoals altijd is het de bedoeling dat je sterren verzamelt terwijl je de nieuwe cups probeert te halen.

Bovendien kun je met het toernooi een aantal cadeaus verdienen, zoals nieuw karakter Larry en nieuwe karts. De update van het toernooi voegt ook een nieuwe Tier Shop toe: hier kun je handige items kopen die je een voorsprong geven in de toernooien.

4. Spooky Squashers

Halloween staat voor de deur, dus is het ook tijd voor griezelige spelletjes. Spooky Squashers is een retro arcadespel. Het idee is simpel: met een tennisracket sla je behendig een bal door de kamer om je vijanden te raken.

Je speelt als een pompoen. Door de bal precies goed tegen de muren te mikken raken de ballen de griezelige monsters. Ondertussen komen deze monsters ook achter je aan, dus behendigheid is heel belangrijk.