De 3 beste iOS-apps in de App Store van week 42

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Mario Kart Tour

Mario Kart Tour viert zijn eerste verjaardag en heeft een grote update gehad. De iOS-app van het bekende racespel heeft niet alleen speciale toernooien die je kunt spelen, een update voegt ook nieuwe features toe. Zo is er nu Auto Mode, waarmee je jouw kart in principe op de automatische piloot zet. Hiermee kun je jouw karakter in een bepaalde formatie op de weg zetten, of toekijken terwijl je karakter zelf de weg vervolgd.

Munten en andere punten die je verzamelt worden gewoon bij je totaal opgeteld, maar je level gaat niet omhoog als je de modus gebruikt. Ook de uitdagingen die je kunt behalen tellen niet mee als je de Auto Mode gebruikt. De modus is wel handig als je bijvoorbeeld even wat screenshots te maken of de camera aan te passen. Verder krijg je een boost als je levels omhoog gaat en kun je contact zoeken met je vrienden door ze Greeting Coins sturen.

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. 9,4 (26621 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Knight Fright

Knight Fright is een retro vechtgame die gratis te downloaden is. Het spel vindt plaats in een koninkrijk die recent is binnengevallen door kwaadaardige wezens. Denk hierbij aan geesten en goblins die de wereld een slechtere plek willen maken. Aan jou de taak om de strijd met ze aan te gaan en alle tegenstanders te verslaan om het koninkrijk te redden.

Naast het verslaan van je tegenstanders is het ook jouw taak om de wereld te herstellen in zijn oude glorie. Spring op elk vakje om deze weer tot leven te brengen. Pas wel op: één verkeerde stap en je moet weer helemaal opnieuw beginnen.

Knight Fright ATOOI Gratis via App Store via App Store

3. Suit-up

Solitaire-fans opgelet: met suit up speel je een nieuwe, verslavende variant. Het doel is zo lang mogelijk door te gaan door zowel kleuren als cijfers en letters met elkaar te laten matchen. Hoe langer je doorgaat, hoe meer upgrades je ontgrendelt.

Met upgrades verdien je natuurlijk ook meer punten, wat je hoger op het scorebord plaatst. Speel je elke dag, dan krijg je ook nog eens een dagelijkse bonus. Je kunt in verschillende niveaus spelen, dus het spel is leuk voor zowel beginners als gevorderden.