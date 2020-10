De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 41

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. HEY email

Mail-app HEY heeft een update gehad dat goed aansluit bij iOS 14. De app ondersteunt nu onder andere widgets en het openen van links met je favoriete browser. Je hebt keuze uit drie verschillende formaten van widgets en verschillende thema’s om je HEY-widget te personaliseren.

Ook kun je nu voorbeeldweergaven van excel-bestanden zien in de app. Daarnaast is het nu mogelijk om de app in te stellen als je standaard mail-app, een functie die pas sinds iOS 14 mogelijk is. Benieuwd hoe je HEY als standaard mail-app instelt? Dat leggen we je uit in dit artikel.

HEY Email Basecamp, LLC 9 (70 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Stoptober

Oktober is deze week weer begonnen, wat betekent dat veel mensen mee doen met Stoptober. Deze maand doen rokers hun best om in 28 dagen volledig te stoppen met roken. Door middel van de Stoptober-app wordt het nog net ietsje makkelijker.

De app splitst de 28 dagen op in weken en geef je in de app aan of je nog rookvrij bent. Bovendien geeft de app je tips om het gewenste resultaat te behalen. Kan je de drang om te roken bijna niet weerstaan? Dan kun je met de noodhulp-knop naar motiverende verhalen luisteren, een afleidend spelletje doen of iets anders om te voorkomen dat je die sigaret aansteekt.

Stoptober 2020

Stoptober 2020 Headline Interactive B.V. 6,4 (5 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. WeWords

Hou je van taalspelletjes? Dan is WeWords zeker wat voor jou. Met dit woordenspel markeer je letters in een veld om woorden te maken. Hoe langer het woord, hoe meer punten en power-ups je krijgt.

Soms zijn tegels vergrendeld of staan er blokken in het veld om het moeilijker te maken. Doel van het spel is zoveel mogelijk tegels in het veld weg te spelen. De app is eenvoudig ingericht, maar heeft alles wat je nodig hebt.

WeWords Tristan Nottelman 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Dashero: Sword & Magic

In deze actiegame begeef je je in een fantasiewereld en draait het om het verslaan van monsters. Dit kunnen allerlei soorten monsters zijn: van skeletten tot sneeuwmonsters of kwaadaardige pompoenen.

Terwijl je je een weg baant door het doolhof doe je allerlei nieuwe vaardigheden op die je zullen helpen in het heetst van de strijd. Natuurlijk zijn er ook verschillende eindbazen die je moet verslaan. In tegenstelling tot veel soortgelijke vechtspellen is Dashero behoorlijk kleurrijk: een welkome variatie.