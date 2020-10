De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 40

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Smart Tasks

De app Smart Tasks heeft door de komst van iOS 14 een grote update gehad. De handige to do-lijst-app laat je een hele week inplannen op een eenvoudige manier. De app is simpel gehouden, maar biedt eigenlijk alles wat je van een to do-lijst-app nodig hebt. Daardoor werkt het heel intuïtief.

Je kunt bijvoorbeeld je taken indelen in categorieën, en een samenvatting van je week zien met alle taken die je hebt gepland. Vanaf nu is het ook mogelijk om de to do-lijst als een widget aan je homescreen toe te voegen. Op die manier zie je al je taken in één oogopslag. De app is gratis te downloaden, maar een aantal functies zitten achter een betaalmuur.

Smart Tasks - Lists Made Easy Francesco Prospato Gratis via App Store via App Store

2. Dear My Cat

Katten in een virtueel paradijs: dat is Dear My Cat. In de ontspannende game observeer je de antropomorfe katten op hun eiland genaamd Sky Island. Elke kat op het eiland beleeft zijn eigen avontuur.

Terwijl de katten rustig aan vissen zijn of een dutje doen onder een boom, kun jij nieuwe faciliteiten voor de eilandbewoners bouwen. Daarnaast kun je cadeautjes knutselen die de katten aan elkaar kunnen geven, en het eilandoppervlak uitbreiden. De kunstzinnige stijl en mooie muziek zorgen ervoor dat je helemaal ontspant en je jezelf op het katteneiland waant.

Dear My Cat FLERO GAMES Co.,Ltd. 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Summoners Era

In de Role Playing Game Summoners Era stel je een team samen om mee te vechten. Je kiest een team uit 150 helden, die zijn opgedeeld in zes categorieën. Elk karakter heeft vier specifieke vaardigheden. Aan jou de taak om een goed team te combineren.

De game wordt regelmatig geüpdatet. Zo is er laatst een herfst-update gekomen met nieuwe activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om je vaardigheden online te testen tegen tegenstanders van over de hele wereld.

Summoners Era Fansipan Limited 9,6 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. HoloVista

Deze dromerige puzzelgame speelt zich af in een kleurrijke, maar mystereieuze villa. Je gaat als architect Carmen op onderzoek uit in het reusachtige huis, aanvankelijk met als doel foto’s te maken van de vele kamers in de villa.

Maar hoe langer je je in het begeeft, hoe vreemder het wordt. Je onderzoekt de kamers door je iPhone-camera rond te draaien, en Carmen beweegt met je mee. Via berichten en QR-codes kom je meer te weten over het huis, waardoor je uiteindelijk de mysteries die je ontdekt kunt ontrafelen.