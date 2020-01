De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 4 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Tetris

Even leek het afgelopen met de ultieme klassieker onder de games: Tetris. Maar het alternatief liet niet lang op zich wachten. Game-ontwikkelaar N3TWORK heeft precies op tijd een nieuwe Tetris aan de App Store toegevoegd. De game is simpel ingericht met weinig opties, maar heeft alles wat je nodig hebt. Er is een scorebord en je kunt kiezen uit vijf verschillende thema’s.

Het nostalgische spel werkt zoals je gewend bent. Eén voor één komen er blokjes in een bepaalde vorm naar beneden en jij moet ze zo zien te plaatsen dat je de rijen helemaal opvult. Het spel gaat ook steeds sneller naarmate je hogere levels bereikt, waardoor het uitdagend blijft. Wil je meer weten? Lees dan onze review van deze klassieker.

Tetris® N3TWORK Inc. 10 (1 reviews) Gratis via App Store

2. Moleskine Journey

Moleskine Journey is eigenlijk heel veel apps in één. Het is een combinatie van productieve apps en mindfulness om gebalanceerd en georganiseerd aan het nieuwe jaar te beginnen. Er zijn vier tabbladen die je zelf kan personaliseren: My Day, Planner, Projects en Tasks.

In ‘My Day’ zet je bijvoorbeeld de doelen voor de dag, houd je bij wat je die dag gegeten hebt, en wat je humeur is. De ‘Planner’ laat je een overzicht zien van je taken en afspraken. In ‘Projects’ categoriseer je notities, taken, herinneringen, foto’s en links allemaal per onderwerp. In het tabblad ‘Tasks’ voeg je taken toe en zie je snel een overzicht van wat je niet moet vergeten.

Moleskine Journey Moleskine Srl Gratis via App Store

3. MindNode

De mindmap-app MindNode heeft onlangs een grote update gekregen. Je kan nu namelijk visuele tags gebruiken om de verschillende onderdelen van je mindmap te categoriseren. Zo zie je snel in één oogopslag wat belangrijk is of wat bij een bepaalde groep hoort.

Ook is het nu mogelijk om in de gratis versie je ideeën te herorganiseren of te subcategoriseren. Daarnaast zijn er wat praktische verbeteringen zoals de optie om snelkoppelingen te maken naar bepaalde taken, het makkelijker bewerken van documenten en een handige sneltoets als je een toetsenbord gebruikt.

MindNode – Mind Map IdeasOnCanvas GmbH Gratis via App Store

4. Shadow

De Shadow-app laat je elke pc-game naar een iPhone, iPad of Mac streamen. Deze concurrent van Google Stadia en Apple Arcade streamt geen losse games, maar een complete Windows-pc. Daardoor kun je letterlijk elke pc-game die bestaat streamen naar je iPhone, iPad of Mac. Ideaal als je meer dan smartphonegames wil spelen op je iPhone.

De app werkt verrassend goed. Omdat je een complete pc streamt gaat het niet zo snel als bijvoorbeeld Google Stadia. De computer moet eerst opstarten en games dien je eerst te downloaden. Ook moeten wel eens updates worden geïnstalleerd. Het spelen van games gaat echter zonder problemen. Wil je meer weten? Lees dan onze complete review van Shadow.

Shadow App Blade SAS 10 (1 reviews) Gratis via App Store

5. Cactus: Mindfulness Journal

Heb je als goed voornemen om jezelf minder druk te maken? De nieuwe app Cactus helpt je om je te focussen op de positieve dingen en helpt je een persoonlijke groei door te maken.

Door middel van oefeningen leer je veel over jezelf en leer je optimistischer te worden. Dagelijks krijg je een herinnering om de oefeningen uit te voeren. De app leert je te reflecteren op je leven en op je persoonlijkheid. Ook heb je de mogelijkheid om zelf je gedachten vast te leggen in de vorm van notities, spraak en foto’s.