De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Swap-Swap Panda

In deze schattige platform-game speel je als een rode en zwart-witte panda. Door samen te werken overkom je allerlei obstakels in verschillende levels. Ninja’s hebben cupcakes gestolen. Aan de twee panda’s de taak om de cupcakes terug te vinden.

Elke panda heeft andere vaardigheden die je moet combineren om verder te komen. Zo kan de rode panda in bamboe klimmen, terwijl de zwart-witte panda kan zwemmen met de rode panda op zijn rug. Op die manier blijf je nog uren zoet terwijl je je een weg baant door de verschillende levels, op zoek naar de verloren cakejes.

Swap-Swap Panda Gionathan Pesaresi 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Terafyn

Terafyn is een strategisch kaartspel. De fantasievolle game speelt zich af in een magische wereld met betoverende wezens. In de game verken je de mysterieuze wereld. Ondertussen strijd je met tegenstanders door verschillende kaarten in te zetten. Als je wint, verdien je weer nieuwe kaarten.

Nieuwe kaarten betekenen weer nieuwe vaardigheden die je in kunt zetten. Op die manier word je steeds sterker en baan je je een weg door de wereld. Door het spannende verhaal laat deze game je niet snel meer los.

Terafyn South Gale Gratis via App Store via App Store

3. Flitsmeister

Bekende app Flitsmeister heeft een grote update gekregen. Vanaf nu is het mogelijk om de locatie van flitspalen door te geven via het CarPlay-scherm. CarPlay zit in steeds meer auto’s, waardoor gebruikers al langer de wens hadden om locaties van flitskasten door te geven via het scherm in hun auto.

Flitsmeister is al lange tijd een populaire app onder automobilisten. De app waarschuwt je voor flitsers, maar geeft ook routebeschrijvingen en praktische verkeersinformatie. Doordat gebruikers de app continu updaten, zie je altijd actuele informatie in de app.

Flitsmeister Flitsmeister B.V. 9,4 (19780 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Aruna’s Adventure

Als je fan bent van nostalgische gameboy-achtige spellen, dan moet je Aruna’s Adventure eens een kans geven. In deze platformgame in jaren 90-stijl ga je op ontdekkingstocht als de heldin Aruna. Onderweg vecht je met kwaadaardige monsters.

Achter deze monsters zit de Dark Lord. Het is je uiteindelijke doel om deze te verslaan. Je gaat op pad door de grote wereld en zes kerkers. Als je tegenstanders verslaat verdien je munten en ontdek je verborgen schatten. Met het verkregen geld kun je nieuwe wapens kopen, waardoor je sterker wordt naarmate je je door de wereld beweegt.