De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Focused Work

Moeite met taken verdelen of heb je aan het einde van de dag niet alles gedaan? Dan is Focused Work een app om eens te proberen. In deze app kun je een dagschema maken en stel je jezelf productiviteitsdoelen. Daarin kun je precies zien hoe veel pauzes je hebt genomen en hoeveel minuten je gefocust aan het werk bent geweest.

Dat maakt de app ook ideaal voor studenten, die nu vanuit huis hun colleges en opdrachten moeten maken. Met Focused Work schep je orde in de chaos en hou je (als het goed is) meer tijd over voor andere dingen.

2. Outlook

Liefhebbers van Outlook opgelet: met de komst van iOS 14 deze week is ook deze populaire mail-app bijgewerkt. Voortaan kun je Outlook als standaard mail-app instellen op iOS. Wel zo handig, want daardoor kun je direct de juiste app laten openen als je op een link klikt om een mail op te stellen. Ook zal Siri hier rekening mee houden en voortaan Outlook openen als je een vraag stelt die met je mail te maken heeft.

Wil je weten hoe je een app als standaard instelt? Dit werkt inmiddels ook voor apps als Carrot Weather en de alternatieve Reddit-app Apollo. Lees in deze tip hoe je een andere standaard-app uitkiest.

3. Boat Go

Boat Go is een strategiespel dat er simpel uitziet maar behoorlijk diep gaat. In dit spel beweeg je een boot over een raster, waarbij je jouw vijanden steeds een stap te slim af moet zijn.

Omdat het raster iedere keer anders is opgebouwd, zul je steeds anders moeten nadenken om het einde veilig te bereiken. Een leuk spel als je een paar minuutjes niks te doen hebt en even iets te spelen wilt hebben.

4. Songbringer

Ben je op zoek naar een sciencefiction RPG met een flinke dosis zwaarden en een mysterieus verhaal? Dan hoef je niet verder te zoeken dan Songbringer dit weekend. In het spel kruip je in de huid van Rog Epimetheos, een muzikant die het universum doorreist op zoek naar nieuwe planeten.

In Songbringer worden levels gegenereerd zodat ze er altijd net iets anders uitzien. Zo verken je 10 kerkers vol met puzzels, opdrachten en eindbazen. Gaandeweg maak je nieuwe wapens en leer je nieuwe manieren om deze kerkers de baas te zijn.