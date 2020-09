De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Company of Heroes

Deze week werd Company of Heroes gelanceerd voor iOS. Het spel is al jaren populair, en nu kunnen fans het ook op hun iPhone downloaden. In het WOII-spel draait alles om strategie.De makers hebben Company of Heroes compleet geoptimaliseerd voor de iPhone, waardoor de bediening snel en intuïtief werkt.

In het spel krijg je controle over twee Amerikaanse militaire eenheden. Je begint op D-day van de invasie van Normandië. Je gaat de strijd aan met de oppositie om Frankrijk te bevrijden. De app is flink aan de prijs, maar daar krijg je wel een topspel voor terug als je een liefhebber bent van strategie-games.

Company of Heroes Feral Interactive Ltd 8,8 (27 reviews) € 14,99 via App Store via App Store

2. A Monster’s Expedition

Puzzelaars met Apple Arcade kunnen hun hart ophalen: de nieuwe puzzelgame A Monster’s Expedition is deze week uitgebracht. In de schattige open wereld ga je op een ontdekkingstocht op verschillende exotische eilanden.

Door boomstammen om te duwen kun je van het ene eilandje naar het andere lopen. Als het misgaat moet terug en het opnieuw proberen. Onderweg vind je allerlei kleine museum-exposities die je leren over de, soms dwaze, mensheid die inmiddels is vergaan.

A Monster's Expedition Draknek Limited Gratis via App Store via App Store

3. De Correspondent

Nieuwsmedium De Correspondent heeft deze week een eigen app gelanceerd. Hierop luisteren leden podcasts en audioverhalen, voorgelezen door de correspondenten die hun eigen grote verhalen voorlezen.

Het leuke aan de app is dat het direct een platform biedt om je kennis en ervaringen te delen. Ook kun je vragen stellen aan de correspondent. Dit is mogelijk wanneer je een verhaal aan het luisteren bent. Lees er meer over in onze review.

De Correspondent De Correspondent 10 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Jong&Out

Er is nu een app speciaal voor jongeren tot en met 18 jaar die willen chatten over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Jong&Out is ontwikkeld door het COC, met als doel om een veilige omgeving te creëren waar LHBTI-jongeren met elkaar in contact kunnen komen.

In de app kun je nieuwe mensen ontmoeten, op de hoogte blijven van wat je vrienden doen en afspreken met (nieuwe) vrienden. Jong&Out biedt al jaren een platform voor LHBTI-jongeren, en de app is een handige manier om hier kennis mee te maken.

Jong&Out COC Nederland 7,2 (21 reviews) Gratis via App Store via App Store

Kingdomtopia

Een nieuwe vijand heeft het anders zo vredige middeleeuwse koninkrijk Kingdomtopia opgeschrikt. Door de heftige oorlog is het koninkrijk verwoest en is de koning overleden. Samen met je trouwe adviseur Pugg neem jij de rol van koning op je om Kingdomtopia te herstellen.

Gaandeweg laat je het koninkrijk steeds meer groeien door geld te verdienen en allerlei nieuwe gebouwen neer te zetten. Ondertussen bescherm je je koninkrijk van kwaadwillenden die proberen binnen te dringen. Hoe mooier en groter je koninkrijk wordt, hoe meer bewoners je krijgt.