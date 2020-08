De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Krumit’s Tale

Je staat voor een gewone deur in een gewone straat. Maar zodra de deur opent, begint een ongewoon verhaal. Een gekke winkelier genaamd Krumit legt je uit dat je de wereld moet redden. In Krumit’s Tale versla je vijanden door middel van een kaartspel.

Je bent in een post-apocalyptische wereld vol kwaadaardige wezens. Door het kaartspel te spelen versla je tegenstanders en krijg je nieuwe vaardigheden. Deze komen goed van pas tijdens je reis door de kerkers. Als je fan bent van Adventure Time (en het bijbehorende kaartspel Card Wars), dan zul je Krumit’s Tale zeker waarderen.

Meteorfall: Krumit's Tale Eric Farraro € 7,99 via App Store via App Store

2. The Last Campfire

Apple Arcade-fans opgelet: er is deze week weer een toffe game bijgekomen op de dienst. The Last Campfire is een goede combinatie tussen een avonturengame en puzzels. Het schattige uiterlijk doet natuurlijk ook veel goeds.

In de game baan je je een weg door de magische wereld, op zoek naar een weg terug naar huis. Onderweg kom je allerlei magische wezens tegen, sommige vriendelijker dan anderen. Door puzzels op te lossen overkom je de obstakels die op je pad komt.

The Last Campfire Hello Games Gratis via App Store via App Store

3. Tom Clancy’s Elite Squad

Actie en strategie staan centraal in deze shootergame, bekend van de gelijknamige console-spellen. Je bent commandant van een soldaten groepje, de zogenaamde Elite Squad. Je mag zelf bepalen welke helden er tot jouw Squad mogen behoren.

Samen gaan jullie 5 tegen 5 gevechten aan op verschillende locaties. Door strategische keuzes te maken leidt jij je vijf helden naar de overwinning. Je kiest uit verschillende arena’s, die je ook in de bekende games terug kunt vinden.

Tom Clancy's Elite Squad Ubisoft 9,2 (17 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Final Fantasy Crystal Chronicles

Deze klassieker is nu beschikbaar voor iOS. In de mooi vormgegeven platform-game kun je online tegen je vrienden spelen, of tegen spelers van over de hele wereld. Het maakt hierbij niet uit op welk apparaat ze spelen.

In het spel ga je op avontuur in de fantasievolle wereld op zoek naar de zogenaamde ‘drops of myrrh’. Kies een stam waar je bij hoort, met elk zijn eigen unieke talenten en vervolg je zoektocht door de verschillende donkere kerkers. Het spel is gratis te spelen, maar door aankopen in de app zie je nog veel meer.