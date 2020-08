De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Telegram

Chat-app Telegram bestaat 7 jaar en viert dat met een langverwachte functie. Als traktatie is er namelijk een app-update uitgebracht waarmee je naast audiogesprekken nu ook met Telegram kunt videobellen. Daarnaast voegt Telegram met de update ook een aantal nieuwe geanimeerde emoji toe.

Je hoeft daarvoor enkel een emoji te versturen zoals je dat altijd doet, waarna Telegram er een grotere, bewegende versie van maakt. Om te videobellen open je simpelweg de chat van de gewenste persoon en tik je op zijn of haar naam. Tik vervolgens op ‘video’ onder de profielfoto, en je videogesprek wordt gestart. Wil je meer weten over Telegram? Bekijk dan ook ons artikel met tips om alles uit de chat-app te halen.

Telegram Messenger Telegram FZ-LLC 7,6 (971 reviews) Gratis via App Store

2. The Bonfire 2: Uncharted Shores

In The Bonfire 2 probeer je net als in de eerste versie een dorp uit te bouwen. Ondertussen moet je je dorp beschermen door met de donkere wezens in de nacht te vechten. In tegenstelling tot zijn voorganger is het tweede deel gemaakt vanuit een 3D standpunt, met alle strategische gevolgen van dien.

Bovendien zijn er nieuwe features, waardoor het bouwen van het dorp nog leuker wordt. De inwoners van het dorp krijgen ook meer diepgang, waardoor het overlevingsaspect nog spannender wordt.

The Bonfire 2 Uncharted Shores Xigma Games € 5,49 via App Store

3. Ord.

Ord. is anders dan anders. In deze avonturen game ontvouwt zich een verhaal puur door tekst. Vaak krijg je maar één of twee woorden te zien. Jij bepaalt hoe het verhaal verder gaat door opties te kiezen.

Gaandeweg zul je patronen ontdekken en kun je het spel vaak opnieuw doen, door een andere weg in te slaan. Omdat het spel zo minimalistisch mogelijk is, wordt er een beroep gedaan op je fantasie. Het is misschien vreemd in het begin, maar een erg interessante, nieuwe manier van een spel spelen.

Ord. Crescent Moon Games € 2,29 via App Store

4. Monster Dash

Monster Dash is terug van weggeweest. De app werd in 2017 verwijderd van de App Store, maar is nu weer teruggekeerd. In het spel moet je al rennend springen over obstakels en en met je wapens de hordes vijanden verslaan. Hoe meer vijanden je verslaat, hoe mooiere items je kunt krijgen.

Het spel is niet alleen opnieuw in de App Store, maar heeft ook een grote update gekregen. Zo is het spel op grafisch vlak verbeterd en zijn er nieuwe wapens en outfits waar je uit kunt kiezen. Ook zijn er nieuwe mini-games te spelen.

Monster Dash Halfbrick Studios 9,4 (6 reviews) Gratis via App Store