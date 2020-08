De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Neverwinter Nights

De klassieke pc-game Neverwinter Nights is nu ook voor iOS en iPadOS beschikbaar. In het pakket zit niet alleen de standaardgame, want ook de aanvullende uitbreidingen zijn aanwezig. Al met al staat Neverwinter Nights daardoor garant voor minstens 100 uur aan spelplezier, aldus de makers.

Neverwinter Nights is een klassieke role-playing game waarin je je een weg baant door donkere kerkers, hordes vijanden verslaat en onderwijl je karakter (en het team) sterker maakt door bijvoorbeeld nieuwe wapens te verzamelen. De game heeft inmiddels een cultstatus en is vooral leuk om op de iPad te spelen. Op een iPhone werkt de bediening namelijk niet altijd even lekker mee.

2. Google Maps

Waarschijnlijk gebruik je Google Maps al om van A naar B te komen, maar sinds afgelopen week werkt de navigatiedienst ook op het dashboard van Apples platform voor onderweg. Op die manier kun je de navigatie op het thuisscherm van CarPlay zetten.

Dat is handig, want op die manier heb je op de ene helft van het scherm ruimte voor de routebeschrijving, maar kun je op andere kant bijvoorbeeld de kleine muziekspeler van Spotify plaatsen. Ook je eerstvolgende agenda-afspraken blijven zodoende bijvoorbeeld in beeld.

3. Setapp

Setapp werkt sinds afgelopen week niet alleen op je Mac, maar ook op je iPhone. De ‘Netflix voor apps’ heeft namelijk de overstap gemaakt. Voortaan vind je ook speciale iOS-apps in Setapp terug. Het aanbod is vooralsnog echter beperkt. Er zijn momenteel acht iOS-apps beschikbaar.

Setapp geeft je voor een vast bedrag per maand toegang tot allerlei apps waar je normaal voor moet betalen. Het is daarmee vergelijkbaar met bijvoorbeeld Netflix of Apple Arcade, maar dan voor apps. Het merendeel van de apps is beschikbaar voor macOS, maar de makers beloven in de toekomst steeds meer iOS-applicaties te gaan ondersteunen.

→ Probeer Setapp zeven dagen gratis (daarna 9,99 dollar per maand)

4. Robotics

De makers van Cut the Rope zijn terug met een nieuwe game. In Robotics! maak je zelf een robot van losse onderdelen. Zodra je klaar bent met bouwen laat je ‘m los in de spelwereld, waarna je de robot moet leren lopen en vechten. Je bestuurt het spel door onderdelen van de robot in bepaalde richtingen te bewegen.

Robotics is ‘easy to learn, hard to master‘, zoals de Engelsen het noemen. Je hebt de robot zo in elkaar gezet en ook vechten gaat je waarschijnlijk makkelijk af, maar naarmate het spel verdergaat merk je dat het steeds pittiger wordt. Robotics! is gratis te spelen, maar biedt wel in-app aankopen aan.

