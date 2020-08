De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Spotify

Wil je tijdens het thuiswerken samen met een collega naar dezelfde muziek luisteren? Dat kan! Tenminste, als je allebei Spotify hebt. De muziekdienst heeft groepssessies, een functie die een paar maanden geleden werd aangekondigd, uitgebreid. Voortaan kun je ook op afstand samen met anderen naar dezelfde playlist luisteren.

Je hebt hiervoor minimaal twee en maximaal vijf anderen nodig. Tijdens het luisteren tik je op het Connect-icoon (herkenbaar aan het speakertje) en scrol je naar beneden. Tik vervolgens op ‘Een groepssessie starten’ en deel de link met je collega’s, familie en/of vrienden.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd. 9,4 (895123 reviews) Gratis via App Store

2. Attentat 1942

Attentat 1942 is een unieke game waarin overlevenden jou aan de hand van hun persoonlijke verhalen vertellen over de tweede wereldoorlog. De game is historisch correct en vertelt het waargebeurde verhaal van een kleinzoon die probeert uit te zoeken waarom zijn opa werd gearresteerd door de Gestapo.

Het spel wisselt gameplay, dat vooral bestaat uit puzzelen en het volgen van het verhaal bestaat, af met filmische interviews. Ook hebben de makers historische beelden toegevoegd. Attentat 1942 speelt zich af in het Tsjecho-Slowakije van 1942, net nadat nazileider Reinhard Heydrich omgelegd was. De game is met meerdere prijzen onderscheidden en zeer de moeite waard.

Attentat 1942 Charles Games s.r.o. € 5,49 via App Store

3. Microsoft Family Safety

Microsoft heeft een iOS-app uitgebracht waarmee families (online) veilig blijven. Family Safety laat ouders onder meer filters instellen waardoor kinderen niet zomaar toegang krijgen tot websites met mogelijk ongepaste inhoud. En proberen je kleintjes iets te downloaden dat niet door de beugel kan? Dan ontvang je daar een melding van.

Verder is Microsoft Family Safety een concurrent voor Schermtijd van Apple. Met Microsoft’s alternatief is het namelijk ook mogelijk om bij te houden hoeveel uur per dag jij (en je gezin) naar schermen turen. Een unieke troef van Family Safety is dat de app ook bijhoudt hoelang kinderen achter hun Xbox doorbrengen.

Microsoft Family Safety Microsoft Corporation 4 (1 reviews) Gratis via App Store

4. Boxing Manager

Ben je gek van boksen én een goede coach? Dan moet je Boxing Manager eens proberen. Deze game is het best vergelijkbaar met Football Manager, maar dan voor boksen. Het doel van het spel is om je vechters te trainen, hen wedstrijden te laten winnen en je sportschool uit te breiden.

Voordat het zo ver is moet je bloed, zweet en tranen investeren om je vechters zo goed mogelijk in de ring te laten verschijnen. Hierbij kun je onder meer de hulp van (gespecialiseerde) trainers inschakelen, trainingsschema’s maken en samen aan wedstrijdtactieken werken. Ondertussen moet je ook op de financiële huishouding van je sportschool letten.

Boxing Manager Sport and Financial Limited € 5,49 via App Store