De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Mario Kart Tour

De bekende racegame van Mario heeft deze week een grote update gehad. Vanaf nu is het mogelijk om in de landschapsmodus te spelen. Hierbij is ook de bediening aangepast in het horizontale beeld.

Eerder werd er al een team-modus en een kamer feature toegevoegd. Toen het spel uitkwam wilden veel spelers al graag de mogelijkheid om je iPhone een kwartslag te draaien. De functie is nu dus eindelijk toegevoegd, zodat het nog makkelijker wordt om je tegenstanders in te maken.

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. 9,4 (26091 reviews) Gratis via App Store

2. Soor 2

Apple Music-app Soor heeft een tweede versie gekregen. Soor heeft zogenaamde Magic Mixes. De app personaliseert nu afspeellijsten die worden gemaakt op basis van verschillende criteria, zoals filters en sorteeropties. Op die manier heb je altijd een nieuwe afspeellijst bij de hand, zodat je nooit twee keer naar hetzelfde hoeft te luisteren.

Soor 2 geeft je ook een waarschuwing als je favoriete artiest nieuwe muziek heeft uitgebracht. Je kunt handmatig instellen om een waarschuwing te krijgen voor een specifieke release. Bovendien voegt de app snelkoppelingen toe, zodat je makkelijk een nieuwe Magic Mix kan luisteren

Soor ▹ Tanmay Sonawane 8,8 (14 reviews) € 5,49 via App Store

3. Krystopia: Nova’s Journey

Speciaal voor de puzzelaars is er nu een vervolg op Krystopia: A Puzzel Journey. In de eerste versie kreeg je de taak om lastige puzzels op te lossen zodat de ruimte-avonturier Nova zich een weg kon banen door de wereld van Krystopia.

In Nova’s Journey gaat het verhaal verder en los je nieuwe puzzels en mysteries op. De game heeft nog steeds dezelfde stijl en hoewel het een ontspannend spel is, is het lang niet altijd even makkelijk. Gelukkig kan Nova’s alien-maatje Skrii je af en toe op weg helpen.

Krystopia: Nova's Journey Antler Interactive AB € 5,49 via App Store

4. Mandala – The Game of Life

Het bekende bordspel Levensweg uit de jaren tachtig heeft een digitale make-over gehad. Zo’n veertig jaar later is het spel beschikbaar op je iPhone. Het doel van het spel is nog steeds om je weg te volgen om zo naar het midden van het bord te komen.

Onderweg kom je obstakels tegen in de vorm van ringen. Door de dobbelstenen te rollen kun je de ringen roteren. Zo kun je de weg vrijbanen, maar ook je tegenstanders dwarszitten. Het spel is alleen te spelen, maar ook online tegen andere spelers wereldwijd.

Mandala Digital Future Games Ltd Gratis via App Store