De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 3 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.



De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Spotify

Spotify introduceerde deze week een nieuwe functie speciaal voor mensen met huisdieren. De nieuwe Pets Playlist stelt een afspeellijst samen op basis van jouw muziek, speciaal voor je viervoeter of ander huisdier. De playlist maak je niet in de Spotify-app, maar in de browser. Dat gaat heel gemakkelijk. Via deze link ga je naar de pagina om de voorkeuren van je eigen huisdier op te slaan.

Je volgt de stappen op de pagina om een playlist te maken, en vervolgens sla je ‘m op in je Spotify-app. Via de browser sla je de afspeellijst op in je Spotify-account, zodat je er altijd makkelijk naartoe terugkan. Iedere keer dat je een playlist maakt, komen er nieuwe nummers in. Je kan dus eindeloos doorgaan om steeds weer een nieuwe lijst te krijgen

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd. 9 (5782 reviews) Gratis via App Store

2. Instagram

Instagram heeft drie nieuwe effecten aan Boomerang toegevoegd: Slowmo, Echo en Duo. Met deze effecten kun je filmpjes sloom, wazig of juist versneld afspelen. Ook kun je video’s nu inkorten. Zo werken de nieuwe functies. De app heeft de nieuwe functies ironisch genoeg op Twitter aangekondigd.

De update komt geen moment te laat, want sinds Boomerang vijf jaar geleden aan Instagram werd toegevoegd, is het effect niet meer geüpdatet. Bovendien beschikt de concurrentie wel over deze effecten.De drie nieuwe functies werken zoals je mag verwachten. Slowmo vertraagt het beeld, terwijl Duo alles twee keer versnelt. Echo voegt een soort waas toe aan je video, wat soms een leuk resultaat kan opleveren.

Instagram Instagram, Inc. 9 (557 reviews) Gratis via App Store

3. Poof

Leuk hoor, die takenlijst-apps. Maar als je niet oppast vult de app zich razendsnel met een enorme hoeveelheid aan taken die je ‘ooit’ nog eens gaat doen. De app Poof pakt het anders aan: deze app geeft je maximaal 24 uur om een taak af te ronden en houdt statistieken bij van je prestaties. Zo kun je iedere taak een tijdsindicatie geven, zodat je een melding krijgt als de opdracht afgerond moet zijn.

Dat maakt Poof niet geschikt voor langdurige projecten waarin je dingen vooruit plant of op de lange termijn vastlegt, maar wel voor dagelijkse werkzaamheden die het risico lopen om eindeloos uitgesteld te worden. Met Poof heb je een app met een vlot design dat je achterna zit om je taken minstens zo vlot af te ronden.

Poof - 24 Hour To-Do List Bloomy Lab Gratis via App Store

4. Doublicat

De leukste app van de week is zonder twijfel Doublicat. Deze app scant een foto van je gezicht, om deze vervolgens in geanimeerde gifjes te plaatsen. Zo plaats je jezelf ineens in de huid van Tony Stark, Kanye West of iedere willekeurige andere bekende persoon. De app heeft helaas geen zoekfunctie, maar wel filters voor Star Wars, Friends en andere populaire films en series.

Vanuit de app kun je jouw creatie gemakkelijk opslaan in je camerarol, of direct delen in apps als WhatsApp en Telegram. De app is gratis te gebruiken maar heeft wel wat reclames, al weerhield ons dat er niet van om talloze gifs te maken waarbij het ene resultaat er nog verontrustender uitzag dan de vorige.