De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Crying Suns

Crying Suns kwam vorig jaar uit voor de PC en werd deze week gelanceerd als iOS-app. Door een belangrijk conflict valt een galactisch universum uit elkaar. In elk gedeelte staat vervolgens een andere zonde centraal.

Ieder hoofdstuk speel je in een ander gedeelte van het universum. Hier ga je de strijd aan om de verschillende delen weer bij elkaar te krijgen. Ondertussen verdien je natuurlijk upgrades voor je vaardigheden en wapens, waardoor je steeds sterker wordt. De combinatie van een goed verhaal en spannende gevechten maakt dat Crying Suns zeker het proberen waard is.

Crying Suns Humble Bundle 10 (5 reviews) € 9,99 via App Store

2. Game Funnel

Ken je het fenomeen van een spellendoos met verschillende spellen in één? Game Funnel is daar de digitale vorm van. De app biedt 25 verschillende spelletjes, waarvan de meesten echte klassiekers zijn. Het leuke aan Game Funnel is dat je het hierin ook kan opnemen tegen andere spelers.

Hoe meer tegenstanders, hoe meer spellen je achter elkaar kunt spelen. Je kunt kiezen uit vijf verschillende categorieën van vijf spellen, waardoor je gekoppeld wordt aan tegenstanders die graag dezelfde spellen spelen. Na iedere zet kun je doorgaan naar het andere spel, zodat je nooit lang hoeft te wachten op de zet van je tegenstander.

3. Felix the Reaper

De ietwat excentrieke puzzelgame Felix the Reaper was al beschikbaar op PC en consoles, maar is nu ook uitgekomen voor iOS. In dit spel loopt (of danst) Felix op een platform, op weg naar mensen die hij kan doden. Hij doet dit om aandacht te krijgen van zijn geliefde, die dat leuk vindt om te zien.

Het platform bestaat uit een raster met donkere en lichte tegels. Felix kan alleen op de donkere tegels lopen. Door puzzels op te lossen kun je meer schaduw creëren, zodat Felix een weg vindt om ergens binnen te komen.

Felix The Reaper Daedalic Entertainment GmbH € 4,49 via App Store

4. Railway Canyon

Ben je op zoek naar een ontspannend puzzelspelletje, dan is Railway Canyon iets voor jou. In dit spel help je een trein zijn weg te vervolgen door de losse stukken spoor aan elkaar te maken. De trein moet ontsnappen aan een groep bandieten die de trein willen stelen.

Aan jou de taak om het kapotte spoor te repareren voordat de trein zijn reis vervolgt. Dat klinkt misschien hectisch, maar het is allesbehalve. Er zit geen tijdsdruk achter en ook het geweld ontbreekt. Door de stukken spoor op de grond te in de juiste richting te draaien maak je het spoor weer compleet.

Railway Canyon Tepes Ovidiu € 2,29 via App Store