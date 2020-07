De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 6 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Focos Live

Foto’s maken in Portretmodus kan al lange tijd, maar tot nu toe kan je met de Camera-app van iOS nog niet in Portretmodus filmen. Dat is jammer, want de wazige achtergrond geeft een mooi diepte-effect. Focos Live biedt de oplossing.

In de app is het mogelijk om met het zogenaamde bokeh-effect te filmen. De video stelt scherp op het onderwerp, waardoor de rest wazig wordt. Je video’s zien er dan extra professioneel uit. De app is gratis te gebruiken, maar met een abonnement van 9,99 euro per jaar heb je toegang tot alle functies.

Focos Live Xiaodong Wang Gratis via App Store

2. Gmail

Gmail heeft deze week een grote update gekregen. Deze heeft alles te maken met multitasken. De belangrijkste toevoeging is de Split View ondersteuning voor de iPad. Deze functie is al lang beschikbaar in iPadOS, maar lang niet alle apps ondersteunen dit.

Split View zorgt ervoor dat je twee apps naast elkaar kunt bedienen. De Gmail-app is vanaf nu dus te bedienen terwijl je ondertussen een andere app, zoals je agenda open hebt staan. Benieuwd hoe het werkt? Je leest het in de tip hieronder.

Gmail van Google Google LLC 8,2 (3984 reviews) Gratis via App Store

3. Taskheat

Op zoek naar een goede to do list-app? Dan kun je Taskheat eens een kans geven. De app herinnert je aan belangrijke afspraken en je kan je taken goed organiseren. Bovendien kun je verschillende soorten taken onderverdelen in projecten.

De app is op macOS, iPadOS en iOS beschikbaar. Je kunt al je taken in een lijst zien staan. Wil je je planning nog georganiseerder maken, dan is het ook mogelijk om de takenlijst om te zetten naar een Flowchart. Op die manier zie je alles in één oogopslag, en kan je taken ook snel aanpassen.

Taskheat — visual to-do list Eyen 8 (1 reviews) Gratis via App Store

4. Battle Legion

Deze kleurrijke game is een stuk minder gezellig dan je op het eerste gezicht zou denken. In de battlegame ga je met je leger de strijd aan tegen verschillende vijanden. Met een flinke dosis strategie en grote variatie tussen legers is het moeilijk om je iPhone weg te leggen.

Verschillende legers hebben verschillende strategieën. Zo kunnen sommigen zich teleporteren, terwijl anderen juist verschillende vallen op het veld uitzetten. Eén hele kleine verandering in je positie kan al grote gevolgen met zich meebrengen, in goede, of in slechte zin.

5. Thronebreaker: The Witcher Tales

Thronebreaker maakte deze week de overstap naar iOS. De kaartengame was oorspronkelijk alleen beschikbaar voor de PC, maar leent zich juist ook heel goed voor touchscreen.

Het spel speelt zich af in de monsterwereld van The Witcher en draait vooral om strategie. Met de cloud-functie kun je zowel op PC als op je iPhone je opgeslagen spel voortzetten. Het spel is aan de prijzige kant, maar daar krijg je wel een kwalitatief goed spel voor terug.

Thronebreaker CD PROJEKT S.A. 10 (1 reviews) € 10,99 via App Store

6. Maze: Path of Light

Puzzelfans opgelet: in Maze moet je op zoek naar de uitweg in wel 3000 unieke doolhoven. Het idee is vrij simpel. Door met je vinger over het veld te vegen ontstaat er een lichtgevend pad. Het lichtgevende vierkantje is je beginpunt. Vanaf daar ga je op zoek naar de uitgang.

De doolhoven hebben allemaal een ander figuur. Zo heb je een cirkel of driehoek, maar kan het ook in de vorm van een konijn of gitaar zijn. Doordat er geen tijdsdruk achter zit is het spel heerlijk ontspannend om te doen.

Maze: path of light Rikudo € 3,49 via App Store