De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Distractionless

Word jij altijd snel afgeleid? Distractionless is speciaal voor de Apple Watch en helpt je om te concentreren. De app laat je een timer zetten voor een bepaalde tijd. In die tijd moet je je focussen, en kan je dus ook niks meer doen met je Apple Watch.

Je stelt zelf bepaalde ‘focusblokken’ in waarin je je wil concentreren. Is de tijd voorbij, dan laat de Watch je dat door middel van een trilling en geluid weten. Toch vertrouwt de app ook op je eigen discipline: je kan zelf de timer op pauze zetten of stoppen als dat nodig is.

Distractionless Andras Solyom € 1,09 via App Store

2. Outsider: After Life

Ben je goed in het oplossen van puzzels en mysteries? Dan moet je Outsider eens proberen. De mensheid is op mysterieuze wijze al eeuwenlang verdwenen. In een laatste poging om de wereld te redden gebeurt er een ongeluk, waardoor een robot tot leven wordt gewekt.

De robot heeft daardoor de belangrijke taak gekregen om het universum te redden. Door puzzels op te lossen word je meegenomen in het verhaal, dat zich voornamelijk in één take afspeelt. De makers hebben er vier jaar over gedaan om de app te maken, en dat zie je zeker terug in het spel.

Outsider: After Life Rogue Games € 4,49 via App Store

3. Away: Journey to the Unexpected

Away: Journey to the Unexpected werd eerst uitgebracht voor de Nintendo Switch voordat het deze week zijn debuut maakte in de App Store. In deze avonturengame in anime-stijl heb je de controle over een karakter dat nog niet goed kan vechten. Wel is het karakter goed in snel vrienden maken.

Die vaardigheid is hard nodig, want op die manier kan je bevriend raken met maximaal acht andere karakters, met ieder hun eigen vaardigheid. Denk hierbij aan een boom die mijnen gooit, een robot die kan schieten en een kortzichtige tovenaar die vuurballen gooit. Met dit luchtige verhaal ben je zo’n drie tot vijf uur bezig om het spel uit te spelen.

4. Safari Forever

In dit schattige spelletje moet je safari-dieren van een startpunt naar de vlag zien te krijgen. Het spel heeft wat weg van Mario Maker Run, in de zin dat het bewegen van de karakters automatisch gaat. Het enige wat je hoeft te doen is te tikken om het dier te laten springen.

Hierbij tik je kort voor een kleine sprong, en houd je het scherm langer ingedrukt om verder te kunnen springen. Er komt ook wat inzicht bij kijken, want elk level heeft nieuwe, moeilijkere obstakels die je moet overwinnen. Ben je uitgespeeld, dan is het ook mogelijk om zelf levels te bouwen.

Safari Forever w/ Level Editor Johannes Stensen Gratis via App Store