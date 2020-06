Tussen al het nieuws van WWDC 2020 door, blikken we nog even terug op de leukste apps die de laatste zeven dagen voorbij kwamen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Lockne

Heb je wel eens een foto gemaakt dat net niet helemaal goed past als achtergrond? Dat is verleden tijd met de Lockne-app. Lockne zorgt voor een perfect toegangsscherm of homescreen.

De camera-app laat je namelijk een foto maken terwijl deze direct laat zien hoe het eruit komt te zien als achtergrond van je homescreen of toegangsscherm. Op die manier kan je bijvoorbeeld een compositie maken waardoor de tijd goed zichtbaar is.

Lockne Jonathan Ruiz € 3,49 via App Store

2. Autozine

Ben jij een echte autofan? Dan is Autozine wel wat voor jou. De app houdt je op de hoogte van het laatste autonieuws. Ook vind je in de app prijzen, specificaties en en foto’s van alle auto’s die zijn gemaakt in de periode van 1999 tot nu.

Ben je even uitgelezen, dan kan je ook nog eens een spelletje spelen om je autokennis te testen. Kan je een auto bijvoorbeeld herkennen aan één detail? Of ken jij de meest vreemde modellen? De app is gratis, maar als je een abonnement afsluit is de app advertentievrij en krijg je een aantal extra’s, zoals gegevens van historische auto’s.

Autozine.nl Autozine 10 (2 reviews) Gratis via App Store

3. The Innsmouth Case

Speciaal voor liefhebbers van detective-verhalen en puzzelen: The Innsmouth Case. Je speelt als een detective. Je bent ingehuurd om de waarheid te vinden achter een verdwijning van een meisje uit de buurt.

Je hebt al snel door dat er meer niet in de haak is en gaat op onderzoek uit, terwijl je kwaadaardige krachten en andere horror-achtige beelden tegenkomt. Aan jou de taak om uit te vinden wie van de 20 karakters iets te maken heeft met de mysterieuze verdwijning.

The Innsmouth Case Assemble Entertainment € 5,49 via App Store

4. Pokemon Café Mix

In deze puzzelgame link je de hoofden van verschillende Pokémons aan elkaar. Als je ze goed mixt, creëer je verschillende drankjes en maaltijden. Deze kan je vervolgens serveren aan je Pokémon-klanten.

Als je het goed doet, wordt je café steeds groter. Ook krijg je steeds betere gereedschappen en nieuwe maaltijden op het menu. Daar heb je natuurlijk wel meer personeel voor nodig: als je goed bevriend raakt met de verschillende Pokémon, komen ze graag in je café werken.