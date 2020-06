De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 25 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Trivia Royale

Hou je van quizspelletjes waarbij je kennis op de proef wordt gesteld? Dan moet je Trivia Royale zeker een keer proberen. In dit sociale quizspel neem je het op tegen 1000 andere spelers. Je krijgt allerlei vragen over algemene kennis.

Met een gepersonaliseerde avatar krijgt iedereen een eigen gezicht. Spelers die te veel foute antwoorden geven vallen af, tot er nog een paar spelers over zijn. De laatste spelers nemen het tegen elkaar op tot er één winnaar overblijft. Deze krijgt toegang tot de Royale Lounge.

Originate Shihab Mehboob 8 (2 reviews) € 5,49 via App Store

2. Originate

Met Originate maak je tekeningen die je vervolgens in de echte wereld kan plaatsen door augmented reality. De app is gemaakt zonder te veel poespas en werkt heel intuïtief. Je hebt niet al te veel opties om mee te tekenen, wat maakt dat je heel snel aan de slag gaat.

Er wordt gebruikt gemaakt van dezelfde PencilKit die we gewend zijn van iOS. Deze gebruik je ook om een schermafbeelding in iOS te bewerken. Je kan gebruik maken van maximaal vijf lagen, wat ervoor zorgt dat het lijkt alsof je tekening tot leven komt. Ook is het mogelijk om andere afbeeldingen in te laden.

3. Watchshot

Als je een screenshot wil maken met een Apple Watch frame, is dat niet heel gemakkelijk om te doen met een iPhone of iPad. Met de Watchshot-app kan je makkelijk Apple Watch schermafbeeldingen maken, en ze zelfs combineren met verschillende Apple Watch modellen.

De app is heel makkelijk in gebruik. Na het openen van de app kies je de screenshot die je wil gebruiken uit je fotobibliotheek. Vervolgens kies je in welk model van de Apple Watch je deze wil zien. Je hebt zo’n dertig opties. Als je klaar bent kan je de afbeelding delen met anderen, of bewaren in je Foto’s-app.

Watchshot Malte Kirchner 10 (3 reviews) Gratis via App Store

4. Pastel

Toe aan een likje verf in je huis, of wil je je creatieve ei kwijt door een mooi schilderij te maken? Pastel helpt je om vooraf een mooi kleurenpalet samen te stellen. Je kiest kleuren uit een kleurenwiel of een schuifregelaar. Extra leuk: je kan kleuren importeren uit een foto de je hebt gemaakt.

Kijk dus vooral goed om je heen als je op zoek bent naar nieuwe mooie kleuren. Als je een mooie kleur tegenkomt kan je deze gelijk vastleggen in de app. Met de gratis versie kan je twintig kleurenpaletten maken. Voor een eenmalig bedrag van ongeveer vijf euro kan je onbeperkt kleuren opslaan.

Pastel Steven Troughton-Smith 10 (2 reviews) Gratis via App Store

5. Pit Wall

Fan van formule 1? Pit Wall verzamelt al het formule 1 nieuws heel handig voor jou in één app. Hierin lees je alle ontwikkelingen in de formule 1 wereld. De app houd je op de hoogte door nieuws van de door jou geselecteerde websites te tonen.

Je selecteert de nieuwswebsites die je graag in je tijdlijn wil zien. De app zorgt er vervolgens voor dat alleen het nieuws dat met formule 1 te maken heeft te zien is. Staat jouw favoriete website er niet bij? Dan kan je dat gemakkelijk doorgeven via het e-mailadres van de ontwikkelaar. Deze vind je terug in de app.

Pit Wall Rob Mulder 10 (2 reviews) Gratis via App Store