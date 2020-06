De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Photoshop Camera

Adobe voegde deze week een nieuwe app aan het assortiment toe: Photoshop Camera. De app heeft verschillende filters dat je gezicht en de wereld om je heen compleet veranderen. Zo kan een filter een zonnige lucht veranderen in een magische sterrenhemel. Een andere filter geeft je een cartooneske look, terwijl weer een andere het juist laat lijken of je foto geschilderd is.

Hoewel de app Photoshop Camera heet, heeft het weinig te maken met Photoshop. Je kan je foto enigszins bewerken met wat simpele tools, maar de app richt zich vooral op de filters. Tik het toverstafje aan om een foto met één druk op de knop wat te verbeteren. Kies een filter en deel het met je vrienden, of op social media.

Photoshop Camera Adobe Inc. 10 (2 reviews) Gratis via App Store

2. Small town murders

Cluedo-fans opgelet: in Small town murders probeer jij erachter te komen wie de dader is van een gruwelijke moord. De puzzelgame speelt zich af in een klein stadje genaamd Thornton Grove. Een weduwe is dood gevonden in haar woning. Schrijfster Nora Mistry neemt de taak op zich om de moord te onderzoeken.

Tijdens haar zoektocht krijgt Nora hulp van de lokale politie en de roddeltante van de buurt: Mrs. Musgrove. Door verschillende puzzels op te lossen vind je steeds meer bewijsmateriaal. Op basis van je vondsten ondervraag je de verdachten tot de moordenaar ontmaskerd is.

3. Words for a bird

Words for a bird is een kort spel, maar daarom niet minder leuk. In de 15 levels moet je uitvogelen wat een nieuw woord in een zin gaat worden. Als je het goed doet, vertelt de app je een verhaal. Je krijgt een boom te zien met een klein vogeltje erin. De blaadjes aan de boom zijn letters die in het woord passen, maar niet alle letters hoeven in het woord te zitten.

In het witte vakje in het midden staat ook wat letters, die een hint vormen. Kom je er echt niet uit? Dan kan je op het lampje rechtsboven tikken om wat extra hulp te krijgen. In de gratis versie van de app krijg je dan wel eerst een advertentie te zien. Wil je dat niet, dan is de app voor een paar euro advertentie-vrij.

4. Bit Dungeon III

Als je van 2D-spelletjes houdt, dan is Bit Dungeon III het uitproberen waard. Met deze simpele dungeon-game vol actie en avontuur ben je heel wat uren zoet. Het is ook moeilijker dan je denkt: als je doodgaat krijg je maar één kans om je ziel terug te krijgen. Anders moet je weer helemaal opnieuw beginnen.

Met verschillende soorten wapens kun je ook verschillende, unieke aanvallen doen. Via online play speel je de game samen met je vrienden. Je kan kiezen om als team te spelen, of juist om tegen elkaar te spelen door de ander te dwarsbomen.