De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 23 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Tasks

De gloednieuwe taken-app Tasks werkt als een herinneringen-app, en laat je tegelijkertijd al je projecten op een overzichtelijke manier ordenen. De app werkt heel intuïtief. Bovendien kan je zelf heel gemakkelijk bepaalde taken prioriteit geven. De app heeft heel veel weg van de Herinneringen-app van iOS 13, omdat het daar ook op gebaseerd is. Toch zijn er een aantal toegevoegde functies die de app net wat praktischer maken.

Je taken zijn onderverdeeld in projecten, zodat je bijvoorbeeld een lijst voor werktaken en lijst voor klusjes in huis kan maken. Door middel van tags kan je snel de taken vinden die je zoekt. Heb je een aantal hele belangrijke taken, dan geef je deze prioriteit. Ze komen dan in een aparte ‘Must do’ sectie.

Tasks - Stay Ahead Mustafa Yusuf 10 (3 reviews) Gratis via App Store

2. Pinterest

De iOS-app van inspiratieplatform Pinterest heeft een leuke nieuwe functie toegevoegd. Het is vanaf nu namelijk mogelijk om in het tabblad Shop te zoeken naar producten op basis van een foto. Het enige wat je hoeft te doen is de cameraknop in de zoekbalk aan te tikken en ene foto te maken of een bestaande foto te uploaden.

Maak je bijvoorbeeld een foto van een lamp, dan laat Pinterest je allerlei plaatjes zien waar lampen op te zien zijn. Pinterest laat je alleen producten zien die nog op voorraad zijn, om teleurstellingen te voorkomen. Klik op een plaatje om meteen doorgestuurd te worden naar de site van de verkoper.

Pinterest Pinterest 9,2 (114351 reviews) Gratis via App Store

3. Atom RPG

Het is het jaar 1986, en zowel de Sovjet-Unie als het Westblok zijn vernietigd door nucleaire bommen. Als speler ben je één van de overlevenden. Het is jouw missie om het verwoeste land te verkennen en te onderzoeken. Gaandeweg kom je erachter dat er een plan is om al het overgebleven leven op aarde te vernietigen.

Om daar een stokje voor te steken je op pad en versla je je vijanden met keuze uit meer dan 150 wapens. Vind je geweld niet het antwoord? Door het multiple choice menu kan je ook andere oplossingen vinden om verder te komen, zoals het openbreken van sloten. De app is redelijk aan de prijs, maar daar krijg je een mooie, uitgebreide game voor terug.

ATOM RPG AtomTeam 4 (1 reviews) € 8,99 via App Store

4. Angelo and Deemon

Deze avonturengame is een echt product van zijn tijd: je speelt een blogger die naar de hel gaat om een virale video op te nemen. Door te tikken op de juiste plekken word je meegenomen in het verhaal. Met de nodige humor kom je in allerlei bijzondere situaties terecht.

De blogger, Angelo, volgt Magere Hein naar de hel om meer volgers te krijgen voor zijn videokanaal. Eenmaal daar aangekomen kan hij niet zomaar even een video opnemen. Op zijn avontuur komt hij allerlei mensen tegen die hij moet helpen, en zijn er ook verschillende puzzels die opgelost moeten worden.

Angelo and Deemon Dmytro Cheglakov Gratis via App Store

5. Bomb Bots Arena

Goed nieuws voor fans van het klassieke spel Bomberman: Bomb Bots Arena hanteert hetzelfde principe, en geeft er nog een draai aan. Met je eigen robot, die je uiteraard kan personaliseren, plaats je bommen in gangen op het speelveld om je tegenstanders uit te schakelen.

Je speelt het online tegen vrienden of andere tegenstanders van overal ter wereld. Verschillende tactieken zorgen ervoor dat je bommen kunt ontwijken. Daarnaast heb je allerlei manieren om ervoor te zorgen dat je bommen de tegenstander kunnen raken. Een zeer vermakelijke game, en de mooie graphics helpen daar ook een handje bij mee.

Bomb Bots Arena Tiny Roar UG haftungsbeschrankt 2 (1 reviews) Gratis via App Store