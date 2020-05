De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 22 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Alter: Between Two Worlds

De jonge vrouw Ana komt op haar reis door de woestijn een verloren tempel tegen. De tempel zit vol mysterie en lijkt zelfs magische krachten te hebben. Jij moet haar helpen om door de verschillende magische kamers te leiden. Door te puzzelen baan je een weg door de tempel.

De mooi vormgegeven game heeft met de hand getekende kunst en krijgt daardoor een eigenzinnige stijl. Door de objecten en de omgeving te gebruiken vind je telkens weer een nieuwe manier om naar de overkant te komen. En misschien kom je onderweg nog wel een aantal vijanden tegen…

ALTER: Between Two Worlds Crescent Moon Games € 3,49 via App Store

2. Heart Analyzer

De iOS-app Heart Analyzer heeft een compleet nieuwe versie met een nieuw dashboard, een nieuwe interface en een donkere modus. Ook de Apple Watch versie van de app heeft betere prestaties. Het nieuwe dashboard laat je dagelijks een overzichtelijke samenvatting zien van je gemiddelde hartslag, trends en meer.

De app is vooral voor de Apple Watch gemaakt, en houdt je hartslag gedurende de dag bij. Uit die data maakt de app verschillende grafieken zodat jij je hartslag goed in de gaten te houden, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Als je een Apple Watch Series 4 of 5 hebt kun je zelfs een live grafiek volgen van je hartslag.

Heart Analyzer Helix Apps LTD 8,6 (232 reviews) Gratis via App Store

3. VISsengids

Hou je van vissen, of ben je op zoek naar een nieuwe hobby? Of je nou een ervaren visser bent of net komt kijken, de VISsengids is voor elke visser ontzettend handig. De app heeft vanaf nu namelijk een vissenscanner. Door een foto van je vangst in de app te uploaden wordt de soort herkend.

De app herkent in 95% van de gevallen tot wel 74 soorten zoetwatervissen. Het herkennen van een vissoort met het blote oog blijkt zelfs voor een doorgewinterde bioloog nog vaak lastig. Verschillende organisaties hebben meegewerkt aan de functie. Hoe meer de VISsenscanner gebruikt wordt, hoe beter de herkenning wordt, dus pak je hengel er maar vast bij.

Vissengids Sportvisserij Nederland 6,4 (17 reviews) Gratis via App Store

4. Gold Wagon

Gold Wagon een simpel spelletje, maar daardoor niet minder verslavend. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk goud verzamelt in je wagon en ondertussen de obstakels ontwijkt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is geen rem. Daardoor moet je razendsnel wisselen van spoor en er is geen tijd om lang na te denken.

In de vierentwintig levels kom je door de meest extreme landschappen. Zo kom je door een grot met lava, ijskoude gebergtes, woestijnen en moerassen. De levels beginnen relatief makkelijk, maar laat je daardoor niet van de wijs brengen: hoe verder je komt hoe sneller je de juiste weg moet zien te vinden.

Gold Wagon Squareform GmbH € 2,29 via App Store

5. Quibi

Quibi heeft afgelopen week een opmerkelijke draai gemaakt. De streamingdienst die gemaakt is voor smartphones ondersteunt vanaf nu namelijk AirPlay. Dit betekent dat mensen met een iPhone de korte, speciaal voor telefoons gemaakte shows kunnen streamen naar hun slimme tv. Quibi gaat dus naar het grote doek.

Uiteraard moet de ontvangende tv wel over AirPlay beschikken. Mensen met een Apple TV in huis kunnen dus sowieso Quibi-afleveringen op groot scherm kijken. De nieuwe ondersteuning lijkt overigens niets te veranderen aan de app van Quibi. Afleveringen worden nog steeds voor telefoons gemaakt.

Quibi: All New Original Shows Quibi Holdings, LLC 8,4 (56 reviews) Gratis via App Store