De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 21 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Rumble Hockey

Rumble Hockey is de opvolger van Rumble Stars Football. In plaats van voetbal speel je dit keer ijshockey, maar het werkt even gemakkelijk. Het doet wellicht denken aan Fifa. Wel heb je een goed reactievermogen nodig, want het spel houdt de vaart er goed in.

Hoe beter je het doet, hoe meer velden je vrijspeelt. Je kan spelen tegen tegenstanders van over de hele wereld, maar het is ook mogelijk om je vrienden uit te dagen voor een potje ijshockey. Iedere week zijn er ook speciale toernooien te spelen.

Rumble Hockey Frogmind Gratis via App Store

2. If Found

If Found is niet zo zeer een game, maar meer een grafische roman. Het is een verhaal over de jonge vrouw Kasio. In een poging haar herinneringen te wissen vernietigt ze haar dagboek in het begin van het spel.

Het verhaal speelt zich af in de jaren 90. Kasio gaat terug naar haar thuisbasis in het westen van Ierland. Daar aangekomen ontstaan er conflicten met haar familie, vrienden en moet ze andere onverziene problemen oplossen. Het kunstige en droomachtige spel neemt je mee op het avontuur.

If Found... Annapurna Interactive € 5,49 via App Store

3. Vikings II

Vikings II komt vier jaar na zijn voorganger uit. In deze shootergame word je van voren belaagd door een horde van tegenstanders, waaronder krakens, trollen en draken. Aan jou de taak om ze uit te schakelen terwijl je je pad vervolgd.

De besturing is heel simpel. Sleep het scherm naar beneden om vooruit te lopen. Schieten en power-ups gaan automatisch. Met het vechten en het dagelijks opstarten van de app verdien je munten, waarna je je wapens kan verbeteren.

Vikings II Plug In Digital Gratis via App Store