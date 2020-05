De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 20 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Duo Lingo

De handige taalcursus-app Duo Lingo heeft een grote update gehad. De grootste verandering is het feit dat de app nu voor iOS beschikbaar is in donkere modus. Deze hoef je niet zelf interne te stellen: de modus werkt vanzelf als je de donkere modus in iOS hebt ingesteld.

Duo Lingo is al een paar jaar één van de beste taal-apps. Je kan hier makkelijk verschillende talen tegelijk leren. Door een stem die de woorden en zinnen uitspreekt leer je zowel geschreven taal als de uitspraak ervan. Je kan reminders instellen om elke dag een paar minuten wat oefeningen te doen: een leuk project waarbij je iedere keer weer progressie ziet.

Duolingo Duolingo 9,2 (30353 reviews) Gratis via App Store

2. Spongebob Krusty Cook

In dit verrassend verslavende spelletje sta je achter de bakplaat in de Krokante Krab. Het werkt in principe hetzelfde als veel andere restaurantspelletjes. Hoe sneller je de gerechten klaarmaakt voor de bewoners van bikinibroek, hoe meer geld je verdient.

Van je verdiende centen kun je vervolgens nog betere spullen kopen om je klanten nóg sneller te helpen. Op die manier verdien je nog meer geld, kun je nog meer spullen kopen, enzovoort. Je zult zien dat je het spel niet makkelijk meer weglegt als je bent begonnen.

SpongeBob: Krusty Cook-Off Tilting Point 9,6 (28 reviews) Gratis via App Store

3. Chaos Road

Chaos Road is zowel een race- als een shooting game. Het is jouw taak om de stad te redden door criminele bazen uit te schakelen. Terwijl je rijdt op een racebaan ben je ook druk bezig om je tegenstanders te verslaan door op ze te schieten.

Als je het goed doet kun je ook je auto steeds meer verbeteren en betere wapens krijgen. Door verschillende dagelijkse en wekelijkse missies te doen verdien je nog meer beloningen. Het spel is ook offline te spelen.

Chaos Road: Combat Racing Zeeppo Games Ltda Gratis via App Store

4. Kartrider Rush+

Een andere racegame die deze week uitkwam was KartRider Rush+. De racegame heeft wel iets weg van Mario Kart. Met de kleurrijke karakters speel je alleen of tegen je vrienden. Bovendien kan je natuurlijk je auto precies zo personaliseren zoals jij wil.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te spelen. In de Story Mode kom je achter de verhalen van elk karakter en in de Speed Race Mode neem je het op tegen je tegenstanders. Door de simpele besturing kun je zo aan de slag.

KartRider Rush+ NEXON Company 5 (32 reviews) Gratis via App Store