De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 2 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Noto

Wil je het jaar goed georganiseerd beginnen met to-do lijstjes? Of wil je bijvoorbeeld graag een dagboek bijhouden? Dan is Noto iets voor jou. De app laat je makkelijk en snel teksten schrijven en bewerken. Laat je creativiteit vooral de vrije uitloop.

Je kunt tekst onder meer dikgedrukt, schuin of doorgestreept weergeven. Ook lijstjes maak je in een handomdraai. Tijdens het typen geef je aan of het om een titel, kop of ‘gewone’ tekst draait. Verder heeft Noto een donkere modus en synchroniseert de app met andere Apple-apparaten via iCloud.

Noto - Elegant Note Yi Lun Zhao Gratis via App Store

2. Disposable

De wegwerpcamera is terug van nooit weggeweest, maar dan digitaal. Disposable brengt je terug naar de jaren negentig door je telefoon in een wegwerpcamera te veranderen. De makers gaan hierin vrij ver. Je moet bijvoorbeeld ook wachten voordat foto’s ontwikkeld zijn: dit kan de hele nacht duren.

De interface ziet eruit als de achterkant van een wegwerpcamera. Door het kleine raampje zie je hoe de foto eruit komt te zien. Linksonder zie je de zogenaamde fotorolletjes die je per dag hebt gebruikt. Deze app van Youtuber David B is razend populair: het is inmiddels al meer dan een miljoen keer gedownload.

David’s Disposable David Dobrik 8 (17 reviews) Gratis via App Store

3. Shift Keyboard

Een ontwikkelaar heeft een oplossing bedacht om makkelijk berichtjes te typen op je Apple Watch. Shift Keyboard voegt namelijk een volledig toetsenbord toe aan je Watch. Omdat het scherm van de Watch zo klein is werkt het niet optimaal voor hele lange berichten, maar voor korte berichtjes werkt het verrassend goed.

Ondanks dat het mogelijk is om berichtjes terug te sturen via je Apple Watch door een bericht te dicteren met je stem, zijn er genoeg mensen die dat liever niet in het openbaar doen. Voor die doelgroep is deze app een welkome oplossing. Wil je meer weten? Lees dan onze complete app-review van Shift Keyboard.

Shift Keyboard Adam Foot € 2,29 via App Store

4. The White Door

In deze puzzelgame speel je als Robert Hill: een man met geheugenverlies die vastzit in een instelling. Door middel van verschillende puzzels probeer je erachter te komen wie je bent, waar je bent en hoe je weer goed genoeg kan functioneren om de instelling te verlaten.

De app heeft een kenmerkende getekende stijl waarbij je links een overzicht ziet en rechts het perspectief van Robert Hill waarneemt. De game begint in het zwart-wit. Aan jou de taak om kleur terug in het leven van Robert te krijgen.

The White Door Second Maze € 3,49 via App Store

5. Klee: Spacetime Cleaners

Heb je zin in een simpel spelletje om de tijd te doden, dan moet je Klee: Spacetime Cleaners eens proberen. De retro shootergame heeft wel wat weg van Kirby. Voor de verhaallijn hoef je het spel niet te proberen, maar de gameplay is opvallend vermakelijk.

In een level stuiter je van blokjes naar de muur. Ieder karakter heeft een andere manier van schieten en het tempo ligt behoorlijk hoog. Daar waar Klee op een overzichtelijk tempo begint, neemt de moeilijkheidsgraad in hogere levels flink toe.