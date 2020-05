De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 19 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Travel Guide

Als je het immens populaire spel Animal Crossing: New Horizons speelt, dan is deze app essentieel. De app heeft deze week een grote update gehad, waardoor je nu op je homepagina een vaste checklist hebt voor dagelijkse taken. Bovendien vind je nu meer informatie over de verschillende eilandbewoners en houd je al je verkregen emoties bij.

De vaste taken op je eiland stapelen zich op naarmate je het langer speelt. Je moet bijvoorbeeld vissen, fossielen en insecten doneren, en dagelijks een praatje maken met de eilandbewoners. In de ACNH Travel Guide kan je precies zien welke insecten en vissen je op welk moment van de dag en in welk jaargetijde kan vangen. Ook houd je hierin bij welke dieren je al hebt gevangen en welke doe-het-zelf projecten je hebt verkregen.

2. Draw a Stickman: Epic 3

In dit grappige spelletje ga je op avontuur met je eigen getekende stokpoppetje. Tijdens ontdekkingstocht kom je achter allerlei geheimen van de kleurrijke wereld. Onderweg help je vriendelijke karakters en los je verschillende puzzels op.

Met je magische potlood breng je de wereld tot leven en kun je tegelijkertijd je artistieke ei kwijt, en de getekende wereld redden. Het nieuwe spel heeft nu nog meer mooie kleurpotloden dan zijn twee voorgangers en er zijn nieuwe monsters te verslaan.

Draw a Stickman: EPIC 3 Hitcents.com, Inc. 9,6 (4 reviews) Gratis via App Store

3. Through the Darkest of Times

Ben je op zoek naar een meer diepgaander spel, dan is Through the Darkest of Times misschien wel iets voor jou. In deze strategiegame ben je de leider van een verzetsgroep tegen de Nazi’s nog voor de Tweede Wereldoorlog, in het Berlijn van 1930.

Je verspreid pamfletten, verzamelt belangrijke informatie en organiseert protesten. Ook moet je af en toe de plannen van de Nazi’s saboteren, maar het is hierbij heel belangrijk dat je discreet blijft. Het spel heeft vier verschillende hoofdstukken, waarin je behoorlijk veel belangrijke keuzes moet maken. Het spel was er al voor de PC, maar nu is er een mobiele versie uitgebracht.

Through the Darkest of Times HandyGames € 7,99 via App Store

4. Google Drive

De app van Google Drive heeft een belangrijke update gehad en dat heeft alles met privacy te maken. Vanaf nu kun je persoonlijke bestanden beter afschermen door een privacyscherm. De app vraagt dan ook vaker om Face ID of Touch ID.

Het privacyscherm wordt actief zodra je van Google Drive naar een andere app switcht. Als je weer terug naar Google Drive schakelt, moet je eerst het privacyscherm ontgrendelen. Zo kunnen ongewenste personen niet zomaar in jouw bestanden rondneuzen.

Google Drive - online bestands Google LLC 9 (83075 reviews) Gratis via App Store