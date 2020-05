De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 18 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.



De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Todoist

Populaire taken-app heeft een grote update gehad. Vanaf nu zie je met ‘Upcoming View’ alle aankomende afspraken in plaats van alleen wat je de komende 7 dagen te doen hebt. Zo zie je in één oogopslag wat je taken zijn in de komende tijd. Je vindt dit overzicht door op het menu linksboven te tikken, en vervolgens op ‘Vandaag’.

Daarnaast heeft de app nu onder meer een donkere modus. Het handige aan Todoist is dat je het makkelijk integreert met je e-mail en agenda. De app herkent ook gewone taal, dus wanneer je ‘vandaag om vijf uur’ typt herkent Todoist gelijk de afspraak. Ook met Siri en Apple Watch is de app heel handig te gebruiken.

2. Apple Support

Ook de Apple support-app heeft een update gekregen. De app heeft een compleet nieuwe interface en ondersteunt nu ook de Donkere modus van iOS. Juist nu veel mensen hun huis niet uit gaan wordt er meer dan ooit gebruik gemaakt van deze app.

De nieuwe versie maakt het makkelijker voor gebruikers om een stappenplan te vinden voor het oplossen van hun probleem. Wil je informatie over een product? Met de nieuwe interface wordt het makkelijker om informatie te vinden over alle Apple-apparaten. Ook is het makkelijker om contact op te nemen met de klantenservice.

3. Buddy

De donkere modus is er nu ook voor de budget-app Buddy. Na een nieuwe update kun je in de app switchen tussen donkere en lichte modus. Ook ondersteunt de app nu maandelijkse en jaarlijkse budget-perioden.

Bovendien kan je nu dubbele decimalen toevoegen en is de categorie voor huishouden en pensioen een standaard categorie geworden. De app helpt je om je uitgaven bij te houden, maar ook om je aan een bepaald budget te houden. Zo kan je beter omgaan met je geld of ervoor zorgen dat je elke maand genoeg kan sparen.

4. Echoes of Aeons

De avonturengame Echoes of Aeons is sinds deze week te downloaden in de App Store. In het land Terra op een planeet hier ver vandaan volg je het verhaal van Rinelesca “Rin” Stellaris. Ze is de dochter van de erfgenaam van de troon en na jaren van vrede breekt er een heftige oorlog uit.

Rin gaat op onderzoek om erachter te komen wat de oorzaak is van alle spanningen in het land. Op haar avontuur komt ze Eldric Estellion tegen. Eldric is half mens half Aeon. Samen gaan ze de uitdaging aan om vrede terug te brengen naar hun land.

5. Samsara Room

Ontwikkelaar Rusty Lake, ook bekend van The White Door, viert zijn vijfde verjaardag met een remake van zijn klassieker: Samsara Room. In de game word je wakker in een een mysterieuze kamer die je moet proberen te ontsnappen.

Door de kamer te doorzoeken en puzzels op te lossen kom je steeds meer te weten wat er is gebeurt en hoe je een uitweg kan vinden. Rusty Lake is een meester in escape room-achtige spellen en ook met dit spel zul je voorlopig even zoet zijn. Vanwege het jubileum is de game gratis te downloaden in de App Store.

