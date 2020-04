De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 17 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Hue

In de puzzel-avonturengame Hue trotseer jij de grijze wereld om kleur terug te brengen. Doctor Grey probeert de kleurenring te stelen. De kleuren zijn verspreid over de wereld en zelf ben je onzichtbaar geworden. Aan jou de taak om de kleuren weer terug te vinden en Doctor Grey uit te schakelen.

Het spel bestaat uit verschillende levels die doet denken aan Super Mario. Je probeert van de ene deur naar de andere deur te komen. Ondertussen probeer je de kleuren te vangen. Maar die weg is nog niet zo makkelijk: alleen door te puzzelen weet je de uitgang te vinden.

Hue: A color adventure BadLand Publishing Gratis via App Store

2. Lifeliner Radar

Benieuwd naar die politie helikopter die je al twee keer boven je huis hebt zien vliegen? De Lifeliner Radar-app laat je precies zien waar ambulance- en politiehelikopters naar op weg zijn. Op het kaartje zie je welke helikopters en momenteel boven Nederland vliegen.

Door er op te tikken zie je de bestemming van de helikopter en kan je hem volgen op de kaart. Door een favoriete zone in te stellen ontvang je een melding wanneer een helikopter deze zone binnenvliegt.

Lifeliner Radar/P2000 Ernst Mulders 9 (53 reviews) Gratis via App Store

3. REINier de Game

In tijden van corona is het extra belangrijk om je handen goed te wassen. REINier de Game speelt hierop in met een app speciaal gemaakt over het schoonhouden van je handen. De app is ontwikkeld voor de zorg om handhygiëne, persoonlijke hygiëne en isolatiemaatregelen te trainen.

Werk je in de zorg? Dan kan je de app individueel spelen, of het kan binnen een organisatie worden gebruikt. Ook als je niet in de zorg werkt is de app natuurlijk heel leerzaam.

REINier de Game InThere B.V. 10 (3 reviews) Gratis via App Store

4. Gumslinger

Gumslinger is een vreemd shooterspel met rubber-achtige wezens, maar daarom niet minder leuk. Het is een redelijk simpel concept: je staat op een platform en probeert je tegenstander daar vanaf te schieten.

Door de gummi-structuur van de karakters ben je heel veerkrachtig en stuiter je van hot naar her. De verschillende levels en grappige karakters maken dit grappige spel het de moeite waard om eens een kans te geven.

Gumslinger Itatake.com 6 (4 reviews) Gratis via App Store