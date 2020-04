De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 16 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Word Crack 2

Er is een nieuw online woordspelletje in de App Store te vinden. Met Word Crack 2 test jij je woordenschat tegen vrienden en onbekenden van over de hele wereld. Ook is er een individuele modus om te oefenen en je eigen woordenkennis te vergroten.

Naast de bekende Scrabble bonussen zoals tripel woordwaarde, kan je in Word Crack ook punten verdienen door verschillende power-ups. Deze kun je verdienen en helpen je om het best mogelijke woord te leggen. Ook kun je met je tegenstanders chatten over het woordduel.

2. Linea Sketch

Teken-app Linea Sketch heeft een grote update gehad. De app maakt het makkelijk voor (amateur-)kunstenaars om met handige tools een mooie tekening te maken. Omdat de app zo intuïtief is ingericht wordt het je extra makkelijk gemaakt om mooie creaties te maken.

De nieuwe update voegt een aantal handige functies toe. Zo kan je nu met de zowel de pen als de marker de dikte aanpassen of juist vastzetten. Ook zijn er nieuwe templates beschikbaar en zijn er een aantal problemen opgelost.

3. Hypnopedia

Een app om je mentale gezondheid te verbeteren: het bestaat. Hypnopedia werkt samen met een Apple Watch, om je slaapactiviteit vast te leggen. Het is ontwikkeld door een medisch expert na onderzoeken over de verschillende fasen van slaap.

Wanneer je in een bepaalde fase van je slaap bent beland, speelt de app een stem af af die positieve gedachten teweeg brengen. Zonder wakker te worden slaan je hersenen de positieve gedachten. Je kiest zelf van tevoren wat je graag wil verbeteren, zoals je zelfbeeld. Ook als je depressief bent of sociale angsten hebt kan de app je helpen.

4. Dead by Daylight

In Dead by Daylight neemt één moordenaar het op tegen vier ongelukkige overlevenden. Ben jij één van de overlevenden, dan moet je zien te ontsnappen aan de moordenaar. Door je te verstoppen en gebruik te maken van je omgeving zorg je ervoor dat de moordenaar je niet te pakken krijgt.

Als moordenaar probeer je de overlevenden te traceren en ze het leven te ontnemen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. De game zit vol verwijzingen naar verschillende bekende moordenaars uit horrorfilms, wat het extra leuk maakt voor horror-fans.

